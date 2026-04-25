Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Η ΕΠΟ τίμησε τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ με αναμνηστικά έργα τέχνης
Οι δύο πίνακες που δόθηκαν στις ομάδες είναι εμπνευσμένοι από τη διαχρονική σχέση του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ με τους φιλάθλους τους
Με την παράδοση έργων τέχνης της σειράς «Πάντα Εδώ» του εικαστικού Γιάννη Μπαρτσώκα, τίμησε η ΕΠΟ τους φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, στο επίσημο δείπνο πριν από τον 83ο τελικό.
Στην διευθύνουσα σύμβουλο του ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσάρεβα και στον τεχνικό διευθυντή του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη προσφέρθηκαν οι εντυπωσιακοί πίνακες που είναι εμπνευσμένοι από τη διαχρονική σχέση των συλλόγων με τους φιλάθλους τους.
Συγκεκριμένα, τα έργα «Πάντα Εδώ. ΠΑΟΚ 1926-2026» και «Πάντα Εδώ. ΟΦΗ 1925–2026» απεικονίζουν μια φιγούρα ζωγραφισμένη με πλάτη, χωρίς πρόσωπο, ώστε να λειτουργεί σαν καθρέφτης για κάθε θεατή. Οι φανέλες μεταβαίνουν ομαλά από την ιστορική πρώτη εμφάνιση της ομάδας στη σύγχρονη, ενώ τα φόντα αποτυπώνουν εμβληματικά τοπία.
Για τον ΠΑΟΚ, η νυχτερινή παραλία της Θεσσαλονίκης με τον Λευκό Πύργο και οκτώ περιστέρια ως διακριτική αναφορά στη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία και στον Κλεομένη, ενισχύοντας το στοιχείο της μνήμης.
Για τον ΟΦΗ, το ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου με το εμβληματικό φρούριο του Κούλε, αναδεικνύει ένα σκηνικό έντασης, στο οποίο ο κόσμος σαν μία παλλόμενη μάζα ενέργειας προσδίδει ζωντάνια.
Στο επίσημο δείπνο της ΕΠΟ, ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης, συνεχάρη τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ για την πορεία τους μέχρι τον τελικό και ευχήθηκε καλή επιτυχία. Παρών ήταν και ο υφυπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο διοικητικό έργο της Ομοσπονδίας υπό τον κύριο Γκαγκάτση και στην καθοριστική συμβολή του στη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και ποδοσφαιρικού πολιτισμού, τόσο ενόψει του τελικού όσο και συνολικά στον χώρο.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, καλωσόρισε τις αποστολές των δύο ομάδων στην πόλη, ενώ παρόντες στο δείπνο ήταν επίσης εκπρόσωποι από τους δήμους Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας παραβρέθηκαν ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Τζώρτζογλου, η Α’ αντιπρόεδρος Βίκυ Δημητρακοπούλου, ο ταμίας Αστέριος Αντωνίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων Βασίλης Σιδέρης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου Ιωάννης Ρέτσας, το μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας Μιλτιάδης Καλόγηρος και η Εκτελεστική Γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη.
