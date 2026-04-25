Premier League: Άλμα παραμονής με «διπλό» για τη Νότιγχαμ, 5-0 τη Σάντερλαντ, δείτε τα γκολ
SPORTS
Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ Σάντερλαντ

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, η Φόρεστ είναι πλέον στο +8 απ' την 18η Τότεναμ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ πετούσε... φωτιές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της με τη Σάντερλαντ στο "Stadium of Light" και με την καλύτερη εφετινή εμφάνισή της, έφυγε με ένα διαστημικό «διπλό» με 5-0 στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League, κάνοντας τεράστιο «άλμα» για την παραμονή της στην κατηγορία.

Η Φόρεστ, που είναι πλέον στο +8 απ' την 18η Τότεναμ, προηγήθηκε στο 17' με το αυτογκόλ του Χούμε και πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, σημείωσε άλλα τρία γκολ με τους Γουντ (31'), Γκιμπς-Γουάιτ (34') και Ιγκόρ Ζεσούς (37'), κάνοντας... παρέλαση. Την τελική... πινελιά στο παιχνίδι έβαλε ο Άντερσον στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17' αυτ. Χούμε, 31' Γουντ, 34' Γκιμπς-Γουάιτ, 37' Ιγκόρ Ζεσούς, 90'+5' Άντερσον)
Κλείσιμο
Φούλαμ-Άστον Βίλα 25/04
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 25/04
Γουέστ Χαμ-Έβερτον 25/04
Γουλβς-Τότεναμ 25/04
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 25/04
Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 70 --Champions League--
Άρσεναλ 70 --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 58
Άστον Βίλα 58
Λίβερπουλ 55
Μπράιτον 50 -34αγ.
Μπόρνμουθ 49 -34αγ.
Τσέλσι 48 -34αγ.
Μπρέντφορντ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46 -34αγ.
Φούλαμ 45
Κρίσταλ Πάλας 43 -32αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 40 -34αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 39 -34αγ.
Γουέστ Χαμ 33
Τότεναμ 31
Μπέρνλι 20 -34αγ. --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης