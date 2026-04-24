ΑΕΛ: Ανακοινώθηκε ο Τζιανλούκα Φέστα

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας της Λάρισας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και θα παλέψει στα 6 παιχνίδια των playout που απομένουν να κρατήσει την ΑΕΛ στη Stoiximan Super League.

Τζιανλούκα Φέστα είναι και επίσημα ο διάδοχος του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της ΑΕΛ «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Τζιανλούκα Φέστα στη θέση του προπονητή της ομάδας.Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός που διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας μας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και έχει διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι, στοιχεία που χρειάζονται όσο τίποτα άλλο τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μας. Ο νέος προπονητής ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του καθώς το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.Οι συνεργάτες του κ. Φέστα είναι οι εξής:Ανδρέας Λαυδαριάς βοηθός προπονητήΒασίλης Καλογιάννης αναλυτήςΚώστας Νεμπεγλέρας βοηθός αναλυτή.Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Τζιανλούκα Φέστα και τους συνεργάτες του στη μεγάλη “βυσσινί ” οικογένεια και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους».