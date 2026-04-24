ΑΕΛ: Ανακοινώθηκε ο Τζιανλούκα Φέστα
SPORTS
Τζιανλούκα Φέστα ΑΕΛ Σάββας Παντελίδης Super League 1

ΑΕΛ: Ανακοινώθηκε ο Τζιανλούκα Φέστα

Ο Τζιανλούκα Φέστα επέστρεψε για 3η φορά στην ΑΕΛ

ΑΕΛ: Ανακοινώθηκε ο Τζιανλούκα Φέστα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Τζιανλούκα Φέστα είναι και επίσημα ο διάδοχος του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της ΑΕΛ

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας της Λάρισας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και θα παλέψει στα 6 παιχνίδια των playout που απομένουν να κρατήσει την ΑΕΛ στη Stoiximan Super League.


H ανακοίνωση της ΑΕΛ 

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Τζιανλούκα Φέστα στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός που διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας μας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και έχει διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι, στοιχεία που χρειάζονται όσο τίποτα άλλο τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μας. Ο νέος προπονητής ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του καθώς το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.

Οι συνεργάτες του κ. Φέστα είναι οι εξής:

Ανδρέας Λαυδαριάς βοηθός προπονητή
Βασίλης Καλογιάννης αναλυτής
Κώστας Νεμπεγλέρας βοηθός αναλυτή.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Τζιανλούκα Φέστα και τους συνεργάτες του στη μεγάλη “βυσσινί ” οικογένεια και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης