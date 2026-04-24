Μαρία Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης
Στον μεγάλο τελικό των 53κ η Πρεβολαράκη ηττήθηκε οριακά με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα
Με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος θα επιστρέψει από τα Τίρανα και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης η Μαρία Πρεβολαράκη.
Η σπουδαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια η οποία το 2025 είχε κατακτήσει το χρυσό, ηττήθηκε στον τελικό των 53κ. με 2-1 από την
Ουκρανή Γεφρεμοβα.
Η Πρεβολαράκη προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.
Η Ελληνίδα προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα.
