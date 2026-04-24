Εντυπωσιάζει με τα χτυπήματά του στο τένις ο 3χρονος γιος του Ναδάλ, βίντεο
SPORTS
Μαδρίτη Τένις Ράφα Ναδάλ

Εντυπωσιάζει με τα χτυπήματά του στο τένις ο 3χρονος γιος του Ναδάλ, βίντεο

Ο μικρός Ράφα κέρδισε τα βλέμματα όλων με τα  backhands μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου

Εντυπωσιάζει με τα χτυπήματά του στο τένις ο 3χρονος γιος του Ναδάλ, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εντυπωσίασε ο γιος του Ράφα Ναδάλ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. 

Ο 3χρονος Ράφα Τζούνιορ πήγε μαζί με τον πατέρα του στο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης στο οποίο έχει τοποθετηθεί κορτ τένις για τις ανάγκες του Madrid Open. 



Κλείσιμο
Ο μικρός Ράφα πήγε μαζί με τον πατέρα του στο Μπερναμπέου και στο περιθώριο του διπλού ανάμεσα σε Ναδάλ, Κουρτουά και Μπέλιγχαμ με Σίνερ έλαμψε το ταλέντο του. 

Ο μπαμπάς έριχνε μπάλες και ο μικρός με τα δύο χέρια έκανε χτυπήματα που θύμιζαν τον μεγάλο Ράφα. Τα  backhands του είναι... φωτιά και απέσπασε το χειροκρότημα όλων των παρευρισκόμενων. 

Ανάμεσά τους ήταν και η Ίγκα Σβιόντεκ ενώ ο μικρός έσπευσε να βγάλει και φωτογραφία με τον Μπέλιγχαμ. Πάντως με τέτοια χτυπήματα στα 3 του θα είναι δύσκολο να μην ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. 
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

