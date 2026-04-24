Ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στη Μαδρίτη η Σάκκαρη, 2-0 σετ από την Πλίσκοβα
WTA Μαδρίτη Καρολίνα Πλίσκοβα Μαρία Σάκκαρη

Ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στη Μαδρίτη η Σάκκαρη, 2-0 σετ από την Πλίσκοβα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λύγισε στις λεπτομέρειες (6-4,7-6) από το άλλοτε Νο 1 της κατάταξης και αποκλείστηκε από WTA open 1000 της Μαδρίτης

Ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στη Μαδρίτη η Σάκκαρη, 2-0 σετ από την Πλίσκοβα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την ήττα με 6-4, 7-6 από την Καρολίνα Πλίσκοβα γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του τουρνουά WTA 1000 της Μαδρίτης και αποχαιρέτησε την ισπανική πρωτεύουσα.

Απέναντι στο άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης (που πλέον έχει υποχωρήσει στο Νο 197, καθώς έμεινε πολύ καιρό εκτός λόγω επέμβασης στον αστράγαλο), η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μάχη, αλλά «λύγισε» στις λεπτομέρειες.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της επιστρέφοντας από το 15-40 στο 3ο γκέιμ, αλλά στη δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε η 34χρονη Τσέχα έκανε το break (3-2) και στη συνέχεια κράτησε το προβάδισμα, κλείνοντας το σετ με 6-4.

Στο ίδιο ακριβώς σημείο (5ο γκέιμ) η Πλίσκοβα έκανε break και στο δεύτερο σετ, αλλά αυτή τη φορά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε την απάντηση, ισοφάρισε 4-4 και πέρασε μπροστά 5-4 και 6-5, όμως η Πλίσκοβα κράτησε άνετα τα δικά της σερβίς και οι δύο παίκτριες οδηγήθηκαν στο tie-break.

Εκεί, η Τσέχα με ένα σερί 3-0 προηγήθηκε 5-3, η Σάκκαρη ισοφάρισε 5-5, όμως η Πλίσκοβα ξαναπήρε προβάδισμα και στο δεύτερο ματς-μπολ τελείωσε το σετ και το ματς.

