Πέλκας: «Τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις», βίντεο
Δημήτρης Πέλκας ΠΑΟΚ ΟΦΗ

Ο Δημήτρης Πέλκας ανυπομονεί για τον τελικό του Κυπέλλου του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον τελικό του Σαββάτου (20:30) με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό και θα παλέψει για να κατακτήσει το 9ο Κύπελλο της ιστορίας του. 

Ο Δημήτρης Πέλκας μίλησε στο PAOK TV για  τον τελικό αλλά και την ανυπομονησία που έχει να κερδίσει ξανά τίτλο με τον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Πέλκα

Για το απόλυτο νικών στους τελικούς: «Είναι ένας ακόμα τελικός. Ένα ματς με τρόπαιο πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα ματς όπως είχε πει και ο Αντρέ σε μία συνέντευξή του, δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Αυτό πρέπει να γίνει και το Σάββατο και να κερδίσουμε το τρόπαιο».

Για το αν του έλειψε να κατακτάει κούπα καθώς έχει να το πετύχει από το 2019: «Είναι το τελευταίο τρόπαιο στην καριέρα μου εκείνο. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια, οπότε μου έλειψε αρκετά και θέλω να το ξαναζήσω».

Για το τι κρίνει έναν τελικό: «Το πάθος, πόσο πολύ το θες. Να υπάρξει αυτό που υπήρχε στην γιορτή που κάναμε στην Αριστοτέλους, μετά από μία κακή εμφάνιση και κακό αποτέλεσμα. Είδαμε την τρέλα των οπαδών για την ομάδα. Θα βοηθήσει αυτή η θετική ενέργεια, να είμαστε συσπειρωμένοι για να φέρουμε ένα τρόπαιο. Για μένα λείπουν τρόπαια από αυτή την ομάδα. Πρέπει να… γεμίσουμε την ομάδα με τρόπαια».

Για το τι θα έλεγε στον κόσμο: «1,2,4 ΠΑΟΚ».


