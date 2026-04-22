Προσπέρασε τον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα των playouts της Super League
Ο Αστέρας επικράτησε και εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα των δύο αντιπάλων του σκαρφαλώνοντας εκτός επικίνδυνης ζώνης
Ανακατάταξη στα playouts της Stoiximan Super League.
Ο Αστέρας πήρε σπουδαία νίκη εντός έδρας με 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό και προσπέρασε την ΑΕΛ Novibet, που ήρθε ισόπαλη 1-1 στο γήπεδό της με την Κηφισιά και τον Πανσερραϊκό, ο οποίος γνώρισε τη συντριβή στο σπίτι του με 4-0 από τον Ατρόμητο.
Απομένουν πλέον έξι αγωνιστικές στην «κούρσα» παραμονής και το θρίλερ φαίνεται πως θα πάει μέχρι τέλους.
Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League
1η αγωνιστική
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet 3-1
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
2η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2
Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 0-0
Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0
3η αγωνιστική
Κηφισιά- Αστέρας Aktor 0-0
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3
4η αγωνιστική
