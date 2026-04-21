Euroleague: Με Μπαρτσελόνα ή Μονακό στα playoffs ο Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελόνα απέκλεισε με 80-72 τον Ερυθρό Αστέρα στη Βαρκελώνη και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (20:30) εκτός έδρας (στο Πριγκιπάτο) τη Μονακό στον αγώνα για την 8η θέση!
Η ομάδα που θα κερδίσει την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό (1ος στην κανονική περίοδο) στα playoffs της Euroleague.
Τα δύο πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν την Τρίτη 28 Απριλίου και την Πέμπτη 30 Απριλίου στο ΣΕΦ. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 21:00.
Η σειρά θα συνεχιστεί σε Βαρκελώνη ή Μονακό και η ομάδα που θα φτάσει στις τρεις θα προκριθεί στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5) και θα παίξει στον ημιτελικό με Φενέρ ή Ζάλγκιρις.
