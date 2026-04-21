«Ο Ματαράτσο δεν είναι καλός για τη Σοσιεδάδ»: Ο πρόεδρος των Βάσκων αγνόησε την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσέλαβε τον Αμερικανό τεχνικό και πήρε το Κύπελλο!
Ο Γιόκιν Απεριμπάι, πρόεδρος της Σοσιεδάδ, παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τον Αμερικανό, με ιταλικές ρίζες, προπονητή και, παρά την... αρνητική εισήγηση του ΑΙ, αποφάσισε να δεχθεί τη γνώμη του τεχνικού διευθυντή Έρικ Μπέρτος και... να δικαιωθεί!
Στα 18 χρόνια που ο Γιόκιν Απεριμπάι είναι ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο σύλλογος του Σαν Σεμπαστιάν έχει κατακτήσει δύο από τα τέσσερα συνολικά Κύπελλα της ιστορίας του.
Το πρώτο τη σεζόν 2019-2020, έδωσε τέλος σε μια ανομβρία 42 χρόνων (το προηγούμενο είχε κατακτηθεί τη σεζόν 1986-1987), αλλά δεν το χάρηκε όσο θα ήθελε, καθώς, λόγω της πανδημίας, δεν υπήρχε το περιθώριο για τους πανηγυρισμούς που θα άρμοζαν στην περίσταση.
Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όμως, η Σοσιεδάδ «λύγισε» την Ατλέτικο Μαδρίτης στα πέναλτι (2-2 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και έφερε πίσω στην έδρα της το τρόπαιο, με τον κόσμο να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή Πελεγκρίνο (Ρίνο) Ματαράτσο, ο οποίος ανέλαβε στις αρχές του 2026 και έγινε ο πρώτος γεννημένος στις ΗΠΑ προπονητής που κατακτά μια κούπα στο Big-5 του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Ο Απεριμπάι επίσης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, με τον διοικητικό ηγέτη της Κυπελλούχου Ισπανίας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, να κάνει μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την περίοδο που αποφάσισε τελικά να δώσει την ευθύνη της ομάδας στον 48χρονο, ιταλικής καταγωγής, τεχνικό.
Un equipo. Una afición. Una Copa. Y una celebración que ya es una tradición. 🏆#GUazenREALA pic.twitter.com/vnjqljBlAW— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 20, 2026
🥁 Próximamente en la Tamborrada 😜#GUazenREALA pic.twitter.com/W9SciJnHdd— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 20, 2026
Η Σοσιεδάδ ξεκίνησε τη σεζόν με την αναβάθμιση του Σέρχιο Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν στη Β' ομάδα, ωστόσο οι 17 βαθμοί μετά από 17 αγωνιστικές και οι κακές εμφανίσεις της ομάδας τον έφεραν στην πόρτα της εξόδου, με τον τεχνικό διευθυντή Έρικ Μπρέτος να προτείνει τον Ματαράτσο, ο οποίος αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στις μικρές κατηγορίες της Γερμανίας και εκεί είχε δουλέψει ως προπονητής (Στουτγάρδη και Χόφενχαϊμ οι πιο σημαντικοί σταθμοί του).
Το όνομα του δεν ήταν ευρέως γνωστό, με τον Απεριμπάι να παραδέχεται στην εκπομπή 'El Larguero': «Ο Έρικ μου πρότεινε τον Ματαράτσο και εγώ ρώτησα την Τεχνητή Νοημοσύνη αν ήταν καλός προπονητής για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν... όχι! Δόξα τω Θεώ που εμπιστεύτηκα τον Έρικ!».
Ο Ματαράτσο, ο οποίος μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και είναι γιος Ιταλών μεταναστών, δεν είχε ιδέα για όλα αυτά όταν πήρε το αεροπλάνο για να ταξιδέψει στη Χώρα των Βάσκων, καταφέρνοντας με την παρουσία του να... κερδίσει τον πρόεδρο.
«Δεν τον γνώριζα, αλλά στην πρώτη μας συνάντηση εντυπωσιάστηκα, γιατί ήξερε τα πάντα για τους πάντες» είπε χαρακτηριστικά ο Απεριμπάι. «Είχε κάνει μια εκπληκτική ανάλυση για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και κατάλαβα ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος».
Η ιστορία όμως δεν σταματά εκεί καθώς, όταν η Σοσιεδάδ απέκλεισε τη «μισητή» Αθλέτικ Μπιλμπάο στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ο πρόεδρος απευθύνθηκε ξανά στην τεχνητή νοημοσύνη, για να μάθει αν ο Ματαράτσο ήταν κατάλληλος για την ομάδα και όπως τόνισε: «Αυτή τη φορά μου είπε ότι ήταν μια εξαιρετική επιλογή!» ήταν η απάντηση που πήρε.
Πέρα από το Κύπελλο, η Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει πάρει 25 βαθμούς σε 14 αγώνες που έχει στον πάγκο τον Αμερικανό τεχνικό και βρίσκεται στην 7η θέση και στο -4 από την 6η Μπέτις, «βλέποντας» ακόμη και την έξοδό της στο Champions League.
Ο δε Ματαράτσο όχι απλά απολαμβάνει τις ημέρες του στο Σαν Σεμπαστιάν, αλλά, μιλώντας στη γλώσσα των Βάσκων κατά τη διάρκεια της γιορτής για την κατάκτηση του Κυπέλλου, κέρδισε οριστικά μια θέση στις καρδιές των φιλάθλων.
🫀 Zein polita den Rino 𝗘𝗨𝗦𝗞𝗔𝗥𝗔𝗭 entzutea. 🫶#GUazenREALA pic.twitter.com/y0wNmTpQ1w— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 20, 2026
✨ Nadie la ha levantado tan alto como él. pic.twitter.com/YQIHlKxr4G— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 20, 2026
