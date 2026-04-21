Ιστιοπλοΐα: «Βροχή» τα μετάλλια για τους Έλληνες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα TECHNO και στο Ευρωπαϊκό ILCA 4 YOUTH
Ιστιοπλοΐα: «Βροχή» τα μετάλλια για τους Έλληνες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα TECHNO και στο Ευρωπαϊκό ILCA 4 YOUTH

Η Ελλάδα κατέκτησε 10 μετάλλια τον Απρίλιο σε Τουρκία και Ισπανία

Με 10 μετάλλια σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξεκίνησε τον Απρίλιο η ελληνική  ιστιοπλοΐα 

Οι Έλληνες αθλητές κατέκτησαν 6 μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Techno  στην Τουρκία και άλλα 4 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth της Ισπανίας.

Το Δελτίο Τύπου της ΕΙΟ

«Η ελληνική ιστιοπλοΐα μόνο τον Απρίλιο κατακτήσαμε 10 μετάλλια. Τα 6 στο Παγκόσμιο της κλάσης Techno μέσα στην Τουρκία και τα 4 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth της Ισπανίας.



Τα τελευταία χρόνια η ελληνική ιστιοπλοΐα θεωρείται η κορυφαία δύναμη στον κόσμο στις κατηγορίες της Ανάπτυξης και αυτό επιβεβαιώνεται σε κάθε μεγάλη διεθνή διοργάνωση»

Στο μεταξύ με 11 ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε στην Βούλα η πανελλήνια πρόκριση Grand Final για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας Όπτιμιστ 2026.

Οι 124 αθλητές και αθλήτριες από 33 ομίλους της χώρας που έλαβαν μέρος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ήταν τυχεροί όσοι επέλεξαν να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες τους από το Live Streaming της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο κανάλι της στο You Tube.

Έγινε ένας πολύ δυνατός αγώνας που παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη ως και την τελευταία κούρσα.
Η εθνική ομάδα Όπτιμιστ αποτελείται από 12 ιστιοπλόους.

Οι πέντε θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από 18 έως 28 Ιουνίου στο Μαρόκο. Πρόκειται για τους εξής:

Γεώργιος Καρναβάς
Γεώργιος Κούντος
Χρήστος Διαγγελάκης
Δημήτρης Ελέζης
Κωνσταντίνος Κιούπης
Οι επτά ιστιοπλόοι που θα αγωνιστούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πολωνίας το διάστημα 24- 31 Ιουλίου είναι:
Σπύρος Δημητριάδης
Νίκος Παππάς
Ιωάννης Ζαβλανός
Ιωάννης Ζιώργας
Μαρία Γκάμπαντ Μαντλέν
Αικατερίνη Λυδία Λιβιτσάνου
Άρτεμις Σιωπύλη Κόκσαλ

Οι 12 ιστιοπλόοι μας θα προετοιμαστούν κατάλληλα γι’ αυτές τις δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις και στόχος τους είναι η καλύτερη δυνατή διάκριση».
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

