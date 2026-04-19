Η εξήγηση του Μπενίτεθ για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό: Δώσαμε το πρώτο γκολ και μετά άλλαξαν όλα
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ Super League 1

Η εξήγηση του Μπενίτεθ για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό: Δώσαμε το πρώτο γκολ και μετά άλλαξαν όλα

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα (2-0) του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό

Η εξήγηση του Μπενίτεθ για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό: Δώσαμε το πρώτο γκολ και μετά άλλαξαν όλα
9 ΣΧΟΛΙΑ
O Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στον αγώνα της 2ης ημέρας της Stoiximan Super League είναι εξαιρετικά δύσκολο να τερματίσει στην 3η θέση. 

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι όλα κρίθηκαν στο 1ο γκολ το οποίο ήταν δώρο! 

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ 


«Το σημαντικότερο είναι ότι το πρώτο γκολ εμείς το δώσαμε, μέχρι τότε ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς αυτό το γκολ τα άλλαξε όλα. Από τη δική μας την πλευρά είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο την κατοχή, κάναμε κάποια σουτ απέναντι σε μία πολύ επικίνδυνη ομάδα στην αντεπίθεση.

Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδειακό, μπήκαμε στα playoffs παρόλο που είχαμε μείνει πολύ μακριά. Για εμάς ήταν σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα και να πλησιάσουμε κι άλλο, στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».


9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης