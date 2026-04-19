Η εξήγηση του Μπενίτεθ για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό: Δώσαμε το πρώτο γκολ και μετά άλλαξαν όλα
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα (2-0) του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό
O Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στον αγώνα της 2ης ημέρας της Stoiximan Super League είναι εξαιρετικά δύσκολο να τερματίσει στην 3η θέση.
Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι όλα κρίθηκαν στο 1ο γκολ το οποίο ήταν δώρο!
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
«Το σημαντικότερο είναι ότι το πρώτο γκολ εμείς το δώσαμε, μέχρι τότε ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς αυτό το γκολ τα άλλαξε όλα. Από τη δική μας την πλευρά είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο την κατοχή, κάναμε κάποια σουτ απέναντι σε μία πολύ επικίνδυνη ομάδα στην αντεπίθεση.
Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδειακό, μπήκαμε στα playoffs παρόλο που είχαμε μείνει πολύ μακριά. Για εμάς ήταν σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα και να πλησιάσουμε κι άλλο, στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα