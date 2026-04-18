Ολυμπιακός: Χωρίς Μπρούνο και Κλέιτον η αποστολή για το ντέρμπι αιωνίων
Ολυμπιακός: Χωρίς Μπρούνο και Κλέιτον η αποστολή για το ντέρμπι αιωνίων
Χωρίς εκπλήξεις οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το Κυριακάτικο ματς στη Λεωφόρ
Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών, το μοναδικό ερώτημα που υπήρχε για την αποστολή των ερυθρόλευκων εν όψει Παναθηναϊκού ήταν οι δύο μη κοινοτικοί ποδοσφαιριστές που θα άφηνε εκτός ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Κι ο Βάσκος αποφάσισε να μην πάρει μαζί του τον Νιγηριανό αριστερό μπακ Μπρούνο και τον Βραζιλιάνο Κλέιτον. Με την πρώτη επιλογή ο Ορτέγκα επιστρέφει στο βασικό σχήμα, με τη δεύτερη φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι στον πάγκο.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.
Κι ο Βάσκος αποφάσισε να μην πάρει μαζί του τον Νιγηριανό αριστερό μπακ Μπρούνο και τον Βραζιλιάνο Κλέιτον. Με την πρώτη επιλογή ο Ορτέγκα επιστρέφει στο βασικό σχήμα, με τη δεύτερη φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι στον πάγκο.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.
#PAOOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/P9bUrOhaud— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 18, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
