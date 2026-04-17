Ραμούνας Τσβίρκα: Πέθανε ο προπονητής της Αστάνα σε ηλικία 59 ετών
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η ομάδα μπάσκετ της Αστάνα, στο Καζακστάν, μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Λιθουανού προπονητή της Ραμούνας Τσβίρκα σε ηλικία 59 ετών.
Ο Ραμούνας Τσβίρκα ήταν ένας έμπειρος προπονητής που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ισχυρή προσήλωση στα αποτελέσματα. Η συμβολή του στην πρόοδο του συλλόγου και των παικτών είναι ανεκτίμητη.
Το σύνολο του συλλόγου, οι αθλητές και η διοίκηση εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Ραμούνας Τσβίρκα για αυτή τη μεγάλη απώλεια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστάνα:Η μπασκετική ομάδα «Αστάνα» ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον πρόωρο θάνατο του προπονητή της ομάδας Ραμούνας Τσβίρκα, σε ηλικία 59 ετών.
Ο Ραμούνας Τσβίρκα ήταν ένας έμπειρος προπονητής που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ισχυρή προσήλωση στα αποτελέσματα. Η συμβολή του στην πρόοδο του συλλόγου και των παικτών είναι ανεκτίμητη.
Το σύνολο του συλλόγου, οι αθλητές και η διοίκηση εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Ραμούνας Τσβίρκα για αυτή τη μεγάλη απώλεια.
