«Νάτοι νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση για τους παίκτες της ΑΕΚ από τον κόσμο παρά τον αποκλεισμό από το Conference League
SPORTS
ΑΕΚ Ράγιο Βαγιεκάνο Conference League

«Νάτοι νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση για τους παίκτες της ΑΕΚ από τον κόσμο παρά τον αποκλεισμό από το Conference League

Η Ένωση άγγιξε το θαύμα αλλά το 3-1  με το οποίο επικράτησε της Ράγιο δεν έφτανε για να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League

«Νάτοι νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση για τους παίκτες της ΑΕΚ από τον κόσμο παρά τον αποκλεισμό από το Conference League
11 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ «άγγιξε» το όνειρο, όμως δεν κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα.

Ο Δικέφαλος μέσα σε 51 λεπτά στη ρεβάνς «μάτσαρε» την ήττα της στη Μαδρίτη με 3-0, όμως το γκολ του Παλαθόν στο 60' έκρινε την πρόκριση υπέρ της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε τον κόσμο της να το πιστέψει και οι περίπου 30.000 Ενωσίτες που βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα, ενώ μετά τη λήξη ακολούθησαν φοβερές στιγμές.

Παρά την «πίκρα» του αποκλεισμού οι φίλοι της ΑΕΚ τραγούδησαν δυνατά τον ύμνο της ομάδας, σαν να είχε προκριθεί η ομάδα τους και αποθέωσαν τους παίκτες για την υπερπροσπάθεια, όπως και τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του.

Οι Ενωσίτες καταχειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου και έστειλαν μήνυμα... τίτλου ενόψει του πρωταθλήματος, καθώς ακούστηκαν από την εξέδρα «Να τοι οι πρωταθλητές» και «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, ολους θα τους τρελάνουμε».

Θυμίζουμε πως την ερχόμενη Κυριακή η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ούσα στο +5 τόσο από τους Θεσσαλονικείς, όσο και από τον Ολυμπιακό που την ίδια ημέρα θα φιλοξενηθούν για τελευταία φορά στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό.

11 ΣΧΟΛΙΑ

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης