Κέρδισε τον τίτλο στο Monte Carlo Masters o Σίνερ και επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, 2-0 τον Αλκαράθ, βίντεο

An enthralling 74 minutes goes the way of @janniksin 💪



The Italian takes the opening set 7-6(5) over Alcaraz!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/iHnEUyV9Si — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026

Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε για πρώτη φορά χωμάτινο Masters και μέσα στο 2026 έχει πλέον τρία κερδισμένα Masters αφού θριάμβευσε στο Indian Wells και στο Miami Open.O Ιταλός έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά το 2015 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς που κερδίζει τα τρία πρώτα Masters της χρονιάς.Ο Ισπανός από την άλλη έχασε μετά από 17 συνεχόμενες νίκες σε χωμάτινη επιφάνεια και τη Δευτέρα θα είναι στο Νο2.Στο 1ο σετ ο Αλκαράθ με μπρέικ πήγε στο 2-0 και ο Σίνερ το πήρε πίσω για το 2-2. Ο Ιταλός έχασε άλλα 4 μπρέικ πόιντ αλλά πήρε το τάι μπρέικ με 7-5.Στο 2ο σετ πάλι ο Ισπανός ξεκίνησε με μπρέικ, προηγήθηκε με 3-1 αλλά ο αντίπαλός του επέστρεψε και πήρε πέντε γκέιμ στη σειρά φτάνοντας στη νίκη.