Κέρδισε τον τίτλο στο Monte Carlo Masters o Σίνερ και επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, 2-0 τον Αλκαράθ, βίντεο
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε 7-6,6-3 του Κάρλος Αλκαράθ και στέφτηκε για πρώτη φορά νικητής στο Μόντε Κάρλο

Ο Γιανίκ Σίνερ είναι ο νέος... πρίγκιπας του Monte Carlo Masters. 

O Ιταλός επικράτησε σε 2.15' με 7-6 (5), 6-3 του Κάρλος Αλκαράθ στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, πήρε την κούπα για πρώτη φορά, και επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.



Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε για πρώτη φορά χωμάτινο Masters και μέσα στο 2026 έχει πλέον τρία κερδισμένα Masters αφού θριάμβευσε στο Indian Wells και στο Miami Open. 

O Ιταλός έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά το 2015 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς που κερδίζει τα τρία πρώτα Masters της χρονιάς. 

Ο Ισπανός από την άλλη έχασε μετά από 17 συνεχόμενες νίκες σε χωμάτινη επιφάνεια και τη Δευτέρα θα είναι στο Νο2.

Στο 1ο σετ ο Αλκαράθ με μπρέικ πήγε στο 2-0 και ο Σίνερ το πήρε πίσω για το 2-2. Ο Ιταλός έχασε άλλα 4 μπρέικ πόιντ αλλά πήρε το τάι μπρέικ με 7-5. 

Στο 2ο σετ πάλι ο Ισπανός ξεκίνησε με μπρέικ, προηγήθηκε με 3-1 αλλά ο αντίπαλός του επέστρεψε και πήρε πέντε γκέιμ στη σειρά φτάνοντας στη νίκη.


Carlos Alcaraz & Jannik Sinner's FIRST Final of 2026 🔥 | Monte-Carlo 2026 Final Highlights
Best of Network

Δείτε Επίσης