Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Κέρδισε τον τίτλο στο Monte Carlo Masters o Σίνερ και επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, 2-0 τον Αλκαράθ, βίντεο
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε 7-6,6-3 του Κάρλος Αλκαράθ και στέφτηκε για πρώτη φορά νικητής στο Μόντε Κάρλο
O Ιταλός επικράτησε σε 2.15' με 7-6 (5), 6-3 του Κάρλος Αλκαράθ στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, πήρε την κούπα για πρώτη φορά, και επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
The 2026 Monte-Carlo Champion is crowned 🏆@janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/AQeHJTbqSh— ATP Tour (@atptour) April 12, 2026
Back on top of the w🌍rld!— ATP Tour (@atptour) April 12, 2026
The moment @janniksin claims his maiden Masters 1000 on clay!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/elJPNPp3wN
FOUR. Straight. Masters. 🏆🏆🏆🏆@janniksin defeats Alcaraz 7-6 6-3 to claim his biggest clay‑court title and will return to World No.1 on Monday 🤯#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7O9xTWfSuu— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
These two 🥹🤝@carlosalcaraz @janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/o1FKxFzo7L— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
Pure art 🎨@janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/fRTn1f8O59— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
O Ιταλός έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά το 2015 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς που κερδίζει τα τρία πρώτα Masters της χρονιάς.
An enthralling 74 minutes goes the way of @janniksin 💪— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
The Italian takes the opening set 7-6(5) over Alcaraz!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/iHnEUyV9Si
Ο Ισπανός από την άλλη έχασε μετά από 17 συνεχόμενες νίκες σε χωμάτινη επιφάνεια και τη Δευτέρα θα είναι στο Νο2.
Στο 1ο σετ ο Αλκαράθ με μπρέικ πήγε στο 2-0 και ο Σίνερ το πήρε πίσω για το 2-2. Ο Ιταλός έχασε άλλα 4 μπρέικ πόιντ αλλά πήρε το τάι μπρέικ με 7-5.
Στο 2ο σετ πάλι ο Ισπανός ξεκίνησε με μπρέικ, προηγήθηκε με 3-1 αλλά ο αντίπαλός του επέστρεψε και πήρε πέντε γκέιμ στη σειρά φτάνοντας στη νίκη.
