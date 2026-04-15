Ποιες είναι οι 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου στην EuroLeague, τι ισχύει με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroLeague Basketball που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη (14/4), στη Βαρκελώνη συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, σχετίζονται με το οικονομικό κομμάτι, το τριετές στρατηγικό πλάνο της λίγκας και την παρουσίαση του νέου συστήματος οικονομικής αναδιανομής στους συλλόγους.
Η συνάντηση αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεχή εξέλιξη του οργανισμού, με έντονη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αγωνιστική ισορροπία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Παράλληλα, το Δ.Σ. της EuroLeague Basketball επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για διατήρηση ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου με το NBA, με στόχο τη διερεύνηση στρατηγικών συνεργασιών που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Πρόκειται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την Αναντολού Εφές, τη Μπασκόνια, τη Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε, τη Μακάμπι, την Αρμάνι Μιλάνο, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Βιλερμπάν, τη Μπάγερν, τη Ζάλγκιρις, αλλά και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η «ομάδα του στρατού» αποκλείστηκε από τη EuroLeague, όπως και οι υπόλοιπες ρωσικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 22 Μαρτίου 2022, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, και η άδειά της βρίσκεται σε αναστολή, ωστόσο, παραμένει μέτοχος της EuroLeague και μπορεί να συμμετέχει κανονικά στη διαδικασία.
Πηγή: gazzeta.gr
Ποιες είναι όμως οι 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφασίζουν;Πρόκειται για τις 13 ομάδες με άδεια τύπου Α', οι οποίες διατηρούν το 65% των καθαρών τηλεοπτικών εσόδων στις αγορές τους. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο τύπου Α’ διασφαλίζει τη μακροχρόνια παρουσία των συλλόγων στη διοργάνωση.
