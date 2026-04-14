Λαμίν Γιαμάλ: «Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχει προσφέρει ο Νεϊμάρ στο ποδόσφαιρο», δείτε βίντεο

Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Λαμίν Γιαμάλ: «Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχει προσφέρει ο Νεϊμάρ στο ποδόσφαιρο»
Λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Λαμίν Γιαμάλ έπλεξε το εγκώμιο του Νεϊμάρ – Ποια είναι η ευχή του 18χρονου, ενόψει Μουντιάλ και τι μήνυμα έστειλε στον Ντιέγκο Σιμεόνε
Για ακόμα μία φορά ο Λαμίν Γιαμάλ επιβεβαίωσε την αδυναμία που έχει στον Νεϊμάρ, ο οποίος αποτελεί και το ποδοσφαιρικό του ίνδαλμα.
Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, (14/4, 22:00) με στόχο την ανατροπή του σε βάρους της 2-0 και την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τα ημιτελικά του Champions League, ο 18χρονος σταρ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με τις δηλώσεις του να επικεντρώνονται στον Νεϊμάρ.
Ο Γιαμάλ, παραδέχτηκε πως ο Βραζιλιάνος είναι ένας παίκτης που στιγμάτισε την παιδική του ηλικία, ενώ παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα του πως ο 34χρονος μεσοεπιθετικός θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι.
«Τον έχω δει πολλές φορές, τον έχω δει και από κοντά επίσης. Πιστεύω ότι ο Νεϊμάρ είναι ένας παίκτης που έχει στιγματίσει την παιδική μου ηλικία, είναι πρότυπό μου και είμαι ευγνώμων για ό,τι έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είναι έμπνευση για όλους μας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο αγοράζεις εισιτήριο για να τον δεις.
Είναι ένας παίκτης που ακόμα και τρεις μέρες μετά τον αγώνα, τον ξαναβλέπεις απλά για να δεις και πάλι τις κινήσεις του. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχει δώσει στο άθλημα και ελπίζω να βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ήταν οι δηλώσεις του άσσου της Μπαρτσελόνα, για τον Νεϊμάρ.
Σε ότι αφορά την αναμέτρηση, ξεκαθάρισε πως θα είναι ένα εκρηκτικό παιχνίδι, δίνοντας το σύνθημα για την μεγάλη ανατροπή, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στον προπονητή της Ατλέτικο, Ντιέγκο Σιμεόνε: «Ας δούμε αν ο προπονητής Σιμεόνε θα μου κάνει τη χάρη και θα μου επιτρέψει να έχω περισσότερους αγώνες ένας εναντίον ενός εναντίον των παικτών του.
Νιώθω υπέροχα, πραγματικά ενθουσιασμένος και έχω πολύ κίνητρο για το παιχνίδι. Είμαστε πολύ ανυπόμονοι να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Είμαστε η Μπάρτσα και θα παλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε γι' αυτό».
Yamal 🫶 Neymar #UCL pic.twitter.com/w0p1OYnTXH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2026
