Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Η Ντόρτμουντ ανανέωσε τον Σλότερμπεκ και έβαλε ειδική ρήτρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Νίκο Σλότερμπεκ θα παραμείνει κάτοικος Βεστφαλίας μέχρι το 2031, εκτός αν η Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίσει να ενεργοποιήσει την... ειδική ρήτρα που υπάρχει
Μπορεί η ανανέωση του Νίκο Σλότερμπεκ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να πήρε επίσημη μορφή την Μεγάλη Παρασκευή (10/4), ωστόσο μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ήρθε τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας.
Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε επέκταση συνεργασίας έως το 2031 με τους Βεστφαλούς, ωστόσο μόνο βέβαιη δεν είναι η παραμονή του στον σύλλογο.
Όπως αναφέρει ο έγκυρος Γερμανός ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι «κίτρινοι» και ο 26χρονος αμυντικός έβαλαν στη συμφωνία τους μια ειδική ρήτρα που μπορεί να ενεργοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι.
Το ποσό που αναφέρεται είναι μεταξύ 50-60 εκατ. ευρώ, ωστόσο αυτό το...μπόνους δεν το έχουν όλοι οι σύλλογοι που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τον Σλότερμπεκ. Όπως σημειώνεται, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια από τις ομάδες που θα μπορούσαν να την ενεργοποιήσουν, σε αντίθεση με την Μπάγερν Μονάχου που δεν έχει αυτό το προνόμιο και θα πρέπει να μπει σε διαπραγματεύσεις αν θέλει να τον κάνει δικό της.
🚨⚫️🟡 Understand Real Madrid are one of the few clubs that can activate a release clause for Nico Schlotterbeck this summer. The fee is around €50-60 million.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 13, 2026
FC Bayern are NOT one of those clubs. If Bayern want him in 2027, Dortmund will still have control.
The new contract… pic.twitter.com/Kgu7vpnKDJ
Πηγή: gazzetta.gr
