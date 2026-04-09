Σαν σήμερα πριν 47 χρόνια το ιστορικό ραντεβού των κορυφαίων: Η μέρα που ο Μαραντόνα συνάντησε τον Πελέ στην Βραζιλία
Ο μόλις 18 ετών Ντιέγκο Μαραντόνα ήθελε μανιωδώς να γνωρίσει το είδωλό του από κοντά και ταξίδεψε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για να τον συναντήσει στο ξενοδοχείο «Palace» στην Κόπακαμπάνα
Σαράντα επτά χρόνια συμπληρώνονται από τη συνάντηση ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Πελέ και Μαραντόνα συναντήθηκαν στις 9 Απριλίου 1979 σε ένα μυστικό ραντεβού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, που έγινε μετά από επιθυμία του Αργεντινού τότε παίκτη της Αρχεντίνος Τζούνιορς, όπως έχει αναφέρει σχετικά η εφημερίδα της Βαρκελώνης «Mundo Deportivo».
Ο Πελέ, που πέθανε το 2022, ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος από τον Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε το 2020.
Ο Αργεντινός δεν είχε γεννηθεί όταν ο Βραζιλιάνος κέρδισε το Μουντιάλ στη Σουηδία το 1958 και ήταν δέκα ετών όταν κατέκτησε το τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό το 1970.
Όπως αναφέρεται, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στράφηκε το 1979 σε έναν από τους βασικούς συντάκτες της εφημερίδας «El Grafico» και το φίλο του, Γκιγιέρμο Μπλάνκο, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όνειρό του να συναντήσει τον Πελέ, χωρίς να το μάθει κανείς.
Μετά τον αγώνα Ουρακάν-Αρχεντίνος Τζούνιορς ο Μπλάνκο και ο Μαραντόνα έφυγαν με πτήση για το αεροδρόμιο «Ezeiza».
Εκεί τους περίμενε ο πατέρας του Μαραντόνα, ο φωτογράφος Ρικάρντο Αλφιέρι, φίλος του Πελέ και ο μάνατζέρ του τότε, ο αείμνηστος Ζόρζε Τσιτερσπίλερ.
Όλοι έμειναν στο ξενοδοχείο «Palace», στην Κοπακαμπάνα.
Οι δημοσιογράφοι σε δίκλινο δωμάτιο και ο Μαραντόνα με τους δικούς του σε ένα τρίκλινο, ενώ ο Βραζιλιάνος, στο μεταξύ, τους περίμενε στην έπαυλη του δισεκατομμυριούχου Αλφρέντο Σάαντ, όπου διέμενε όταν ταξίδευε στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Ο Πελέ έδωσε συμβουλές στον Μαραντόνα, λέγοντάς του «ποτέ» να μην δίνει σημασία «όταν σου λένε ότι είσαι ο καλύτερος», αφού «την ημέρα που θα νιώσεις καλύτερα θα σταματήσεις να είσαι ο καλύτερος», όπως επίσης ότι «η φυσική κατάσταση είναι το εργαλείο της δουλειάς σου».
Του έδωσε το ρολόι του, μια φανέλα της Βραζιλίας, υπέγραψε μια μπάλα και το μετάλλιο που του είχαν δώσει στον αποχαιρετισμό του στον Κόσμο της Νέας Υόρκης.
