Μάρκο Νίκολιτς: Η Ράγιο δεν παίζει σαν... ισπανική ομάδα και πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη
Μάρκο Νίκολιτς: Η Ράγιο δεν παίζει σαν... ισπανική ομάδα και πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη
Διαβάστε τι δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ εν όψει της αυριανής (9/4, 19:45) αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο προημιτελικό του Conference League - «Θέλουμε να γράψουμε ιστορία», είπε ο Ορμπελίν Πινέδα
Η ΑΕΚ μετρά πλέον αντίστροφα για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League που θα διεξαχθεί στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο.
Λίγο πριν την προπόνηση της Ένωσης στην έδρα της ισπανικής ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησαν στην επίσημη συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο τεχνικό να δηλώνει ενθουσιασμένος από τα φετινά κατορθώματα της ομάδας του, να μιλά με κολακευτικά λόγια για τη Ράγιο και να στέκεται στην ανάγκη αποφυγής των λαθών.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:
«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο από νωρίς στα προκριματικά και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, πρέπει να εξάρουμε και να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αύριο παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι μια παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν παίζει με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο. Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη».
Αυτά που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ: «Η Βαγεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζετια από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες. Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».
Για την εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που είμαστε εδώ που είμαστε και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, στα προημιτελικά στην Ευρώπη και με προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Κανείς δεν θα το πίστευε το καλοκαίρι, όμως τα όνειρα είναι για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πρέπει να ζήσουμε την αυριανή αναμέτρηση με συγκέντρωση και με τα στοιχεία και το αγωνιστικό πνεύμα που μας έφεραν μέχρι εδώ».
Για το αν θα υπάρχουν κοινά στοιχεία στην 11άδα με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Σίγουρα θα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 11άδα που είχαμε με τον Ολυμπιακό, όμως μιλάμε για νέες συνθήκες και νέα ατμόσφαιρα. Σαφώς μία νίκη σε ντέρμπι βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, όμως υπήρξε και μία κατανάλωση ενέργειας και συναισθημάτων. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτως για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».
Για το μεγάλο ρόστερ και τους πολλούς παίκτες που δίνουν λύσεις: «Ζητάμε από όλους τους παίκτες της ΑΕΚ να φέρνουν με επιτυχία εις πέρας το έργο τους και να είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε μεγάλο ρόστερ και αρκετούς παίκτες, παρά το υψηλό επίπεδο έντασης δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον».
Πινέδα: «Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο, αλλά θέλουμε να γράψουμε ιστορία»
Ο Μεξικανός εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κι αφού παράδεχθηκε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η Ένωση στο αυριανό ματς, τόνισε ότι θέλουν να γράψουν ιστορία.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ορμπελίν Πινέδα:
Για το ότι έχει κάνει ρεκόρ συμμετοχών σε λεπτά και αν νιώθει πιο άνετα και αν τον κάνει χαρούμενο το περιβάλλον: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα.
Θα παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γράψουμε ιστορία. Νιώθω πολύ καλά είμαι ήρεμος, θέλω να τους βοηθήσω με έναν τρόπο σημαντικό. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή. Ελπίζω να φτάσουμε στο καλύτερη δυνατό σημείο».
Για το ότι στο Βαγιέκας νιώθουν ότι είναι η πιο σημαντική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ράγιο: «Όχι ξέρουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, όλες έχουν φιλοδοξία. Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο απέναντι μας. Φιλοδοξούμε να πετύχουμε το καλύτερο.
Να δώσουμε ένα σπουδαίο θέαμα, να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι. Να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι και να πάνε όλα προς το μέρος μας».
Για το ποιος τον ανησυχεί ενόψει Ράγιο: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, ο κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ο κάθε παίκτης θα δώσει το καλύτερο δυνατό.
Δεν θα είναι εύκολο το έργο μας, θα παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να αποφύγουμε κάποια λάθη».
Για το αν βοηθήσει τους παίκτες η εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες με εμπειρία που θα μας βοηθήσουν για αύριο. Ο κάθε παίκτης που θα παίξει θα το απολαύσει.
Παίκτες με την εμπειρία του Λούκα ή του Περέιρα έχουν ποιότητα και εμπειρία. Θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αύριο».
Λίγο πριν την προπόνηση της Ένωσης στην έδρα της ισπανικής ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησαν στην επίσημη συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο τεχνικό να δηλώνει ενθουσιασμένος από τα φετινά κατορθώματα της ομάδας του, να μιλά με κολακευτικά λόγια για τη Ράγιο και να στέκεται στην ανάγκη αποφυγής των λαθών.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:
«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο από νωρίς στα προκριματικά και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, πρέπει να εξάρουμε και να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αύριο παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι μια παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν παίζει με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο. Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη».
Αυτά που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ: «Η Βαγεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζετια από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες. Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».
Για την εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που είμαστε εδώ που είμαστε και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, στα προημιτελικά στην Ευρώπη και με προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Κανείς δεν θα το πίστευε το καλοκαίρι, όμως τα όνειρα είναι για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πρέπει να ζήσουμε την αυριανή αναμέτρηση με συγκέντρωση και με τα στοιχεία και το αγωνιστικό πνεύμα που μας έφεραν μέχρι εδώ».
Για το αν θα υπάρχουν κοινά στοιχεία στην 11άδα με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Σίγουρα θα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 11άδα που είχαμε με τον Ολυμπιακό, όμως μιλάμε για νέες συνθήκες και νέα ατμόσφαιρα. Σαφώς μία νίκη σε ντέρμπι βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, όμως υπήρξε και μία κατανάλωση ενέργειας και συναισθημάτων. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτως για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».
Για το μεγάλο ρόστερ και τους πολλούς παίκτες που δίνουν λύσεις: «Ζητάμε από όλους τους παίκτες της ΑΕΚ να φέρνουν με επιτυχία εις πέρας το έργο τους και να είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε μεγάλο ρόστερ και αρκετούς παίκτες, παρά το υψηλό επίπεδο έντασης δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον».
Πινέδα: «Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο, αλλά θέλουμε να γράψουμε ιστορία»
Ο Μεξικανός εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κι αφού παράδεχθηκε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η Ένωση στο αυριανό ματς, τόνισε ότι θέλουν να γράψουν ιστορία.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ορμπελίν Πινέδα:
Για το ότι έχει κάνει ρεκόρ συμμετοχών σε λεπτά και αν νιώθει πιο άνετα και αν τον κάνει χαρούμενο το περιβάλλον: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα.
Θα παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γράψουμε ιστορία. Νιώθω πολύ καλά είμαι ήρεμος, θέλω να τους βοηθήσω με έναν τρόπο σημαντικό. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή. Ελπίζω να φτάσουμε στο καλύτερη δυνατό σημείο».
Για το ότι στο Βαγιέκας νιώθουν ότι είναι η πιο σημαντική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ράγιο: «Όχι ξέρουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, όλες έχουν φιλοδοξία. Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο απέναντι μας. Φιλοδοξούμε να πετύχουμε το καλύτερο.
Να δώσουμε ένα σπουδαίο θέαμα, να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι. Να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι και να πάνε όλα προς το μέρος μας».
Για το ποιος τον ανησυχεί ενόψει Ράγιο: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, ο κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ο κάθε παίκτης θα δώσει το καλύτερο δυνατό.
Δεν θα είναι εύκολο το έργο μας, θα παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να αποφύγουμε κάποια λάθη».
Για το αν βοηθήσει τους παίκτες η εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες με εμπειρία που θα μας βοηθήσουν για αύριο. Ο κάθε παίκτης που θα παίξει θα το απολαύσει.
Παίκτες με την εμπειρία του Λούκα ή του Περέιρα έχουν ποιότητα και εμπειρία. Θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αύριο».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
