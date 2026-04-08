Προπονητής Ράγιο Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ αμύνεται και επιτίθεται καλά, μπορούμε να κατακτήσουμε το Conference League»
Όσα δήλωσε ο Ινίγκο Πέρεθ για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΑΕΚ στη Μαδρίτη αλλά και τον στόχο της Ράγιο Βαγιεκάνο
«Η κατάκτηση του Conference League είναι εφικτή». Λόγια-μεταξύ άλλων- του Ινίγκο Πέρεθ, σήμερα (8/4), μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αυριανής (9/4-19:45) πρώτης προημιτελικής αναμέτρησης με την ΑΕΚ, στο «Estadio de Vallecas».
Ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο προειδοποίησε για τη δυσκολία της αντιμετώπισης της ΑΕΚ, αναγνώρισε ότι ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είναι η ισορροπία και επιβεβαίωσε την επιστροφή του μέσου Ιλίας Αχομάτς.
Οι δηλώσεις του Πέρεθ
Πώς αισθάνεται η ομάδα: «Όταν είσαι παίκτης, έχεις ευθύνη και ενθουσιασμό. Και τα δύο μεγεθύνονται από το αυριανό στάδιο, από όλα όσα έχουμε περάσει και επειδή είναι αδύνατο να μην φανταστείς την πρόκριση».
Εάν είναι ο πιο σημαντικός αγώνας στην ιστορία: «Το να προσπαθείς να αφαιρέσεις τα πράγματα είναι ουτοπικό. Μου αρέσει. Είναι καλό να είσαι βυθισμένος σε αυτό που συμβαίνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Δεν μου αρέσει να κάνω εικασίες, αλλά θα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αγώνες. Το γνωρίζουμε αυτό. Έχω εμμονή με τη δημιουργία αναμνήσεων. Το Confernce League είναι το μέρος. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να πούμε ότι το κερδίσαμε, ταξιδεύοντας... Ο αυριανός αγώνας είναι περίπλοκος».
Την ΑΕΚ: «Η ισορροπία είναι ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά τους. Αμύνονται και επιτίθενται καλά. Μία από τις ζωτικές πτυχές θα είναι να είναι σταθεροί, να διατηρούν μια αμυντική ισορροπία και να διασφαλίζουν ότι δεν θα καταρρεύσει λόγω συναισθηματικών παραγόντων. Όταν ξεκινήσει ο αγώνας, πρέπει να το βάλουμε αυτό στην άκρη. Παρά το γεγονός ότι αμυνόμαστε καλά, θα προσπαθούμε να σκοράρουμε γκολ στις θέσεις μας. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποκτήσουμε πλεονέκτημα».
Την κατάκτηση του Conference League: «Η πίεση είναι για άλλου είδους καταστάσεις, όπως ο εγχώριος ανταγωνισμός και η αποφυγή του υποβιβασμού. Το Conference έχει προσθέσει παράγοντες που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Δεν πρέπει να υπάρχει άγχος, άγχος ή πίεση... αλλά μάλλον χαρά, ενθουσιασμός, και πρέπει να το μοιραστούμε αυτό με τους οπαδούς. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε συναισθηματικά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσουμε τo Conference. Είναι δυνατό. Μπορούμε να το πετύχουμε. Αύριο είναι το πρώτο βήμα. Δεν πρέπει να κρύβουμε το μήνυμά μας και είμαστε πρόθυμοι.»
Τους κινδύνους: «Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που μοιραζόμαστε με την ΑΕΚ, είναι η συλλογική μας προσέγγιση και ο τρόπος με τον οποίο αντικατοπτρίζεται η ταυτότητα του προπονητή. Και οι δύο γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας εξαρτάται από την ομάδα.»
Τις στημένες φάσεις: «Οι στημένες φάσεις θα είναι κρίσιμες, λόγω του αντιπάλου. Η καλή υπεράσπισή τους αύριο θα είναι ζωτικής σημασίας.»
Τον Ιλίας Αχομάτς: «Είναι διαθέσιμος. Εντάχθηκε στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να απολαύσουμε να τον βλέπουμε να προπονείται. Γνωρίζουμε το επίπεδό του.»
