Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις μάχες Ολυμπιακού και ΠΑΟ στην Euroleague, Μπανταλόνα-ΑΕΚ και τα προημιτελικά του Champions League
Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα - Η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει τη Μπάγερν Μονάχου απόψε και η Σπόρτινγκ την Άρσεναλ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα έχει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια σε ποδόσφαιρο, αλλά και σε μπάσκετ.
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία World Cup πόλο
19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague
20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι Euroleague
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Παρί Euroleague
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports 6HD Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
22:00 Novasports Extra 1 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
