Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ υποδέχτηκε τον Ρονάλντο στο νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ υποδέχτηκε τον Ρονάλντο στο νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το «φαινόμενο» φιλοξενήθηκε στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι, στο νέο της γήπεδο – Ξανά απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ από την οικογενειακή συγκέντρωση - Ξεσήκωσε με τις ερμηνείες του ο Μάρκ Άντονι
Οι πόρτες του ολοκαίνουργιου και εντυπωσιακού γηπέδου της Ίντερ Μαϊάμι, Nu Stadium, άνοιξαν το Σάββατο (04/04) για τους φιλάθλους της ομάδας, στην αναμέτρηση με την Όστιν (μέτοχος μεταξύ άλλων και ο αστέρας του Χόλιγουντ Μάθιου ΜακΚόναχι) που έληξε 2-2.
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να έχει τον ρόλο του οικοδεσπότης καθώς αν και μέτοχος μειοψηφίας είναι το δημόσιο πρόσωπο του συλλόγου.
Ο φιλοξενούμενος που σχολιάστηκε περισσότερο από όλους και κέντρισε πάνω του όλα τα βλέμματα, ήταν ο Ρονάλντο, το γνωστό σε όλους μας «φαινόμενο» του ποδοσφαίρου. Ο Βραζιλιάνος σταρ, δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση του άλλοτε συμπαίκτη του στην Ρεάλ, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται και να δέχονται αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες σχόλια.
Ο Άγγλος θρύλος και συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη διαδρομή της ομάδας του μέχρι εδώ: «Όταν ήρθα στην Αμερική, το όνειρό μου ήταν να κατακτήσω τίτλους, να βοηθήσω το ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί και να δημιουργήσω τη δική μου ομάδα. Σήμερα βρισκόμαστε στο νέο μας σπίτι. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».
Από δίπλα του, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και σχεδόν όλη η οικογένεια του... Σχεδόν όλη γιατί για ακόμα μία φορά ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, έλαμψε δια της απουσίας του, επιβεβαιώνοντας την ανοιχτή κόντρα που έχει με την οικογένεια του και τις αποστάσεις που έχει πάρει από αυτήν (και προκαλώντας τα ανάλογα σχόλια).
Την ιστορική πρώτη εμφάνιση της Ίντερ Μαϊάμι στο νέο γήπεδο, συνόδευσε με συναυλία ο Μάρκ Άντονι, πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, ο οποίος κατάφερε και ξεσήκωσε τους φιλάθλους με τα τραγούδια και την ερμηνεία του.
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να έχει τον ρόλο του οικοδεσπότης καθώς αν και μέτοχος μειοψηφίας είναι το δημόσιο πρόσωπο του συλλόγου.
Ο φιλοξενούμενος που σχολιάστηκε περισσότερο από όλους και κέντρισε πάνω του όλα τα βλέμματα, ήταν ο Ρονάλντο, το γνωστό σε όλους μας «φαινόμενο» του ποδοσφαίρου. Ο Βραζιλιάνος σταρ, δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση του άλλοτε συμπαίκτη του στην Ρεάλ, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται και να δέχονται αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες σχόλια.
Ο Άγγλος θρύλος και συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη διαδρομή της ομάδας του μέχρι εδώ: «Όταν ήρθα στην Αμερική, το όνειρό μου ήταν να κατακτήσω τίτλους, να βοηθήσω το ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί και να δημιουργήσω τη δική μου ομάδα. Σήμερα βρισκόμαστε στο νέο μας σπίτι. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».
Από δίπλα του, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και σχεδόν όλη η οικογένεια του... Σχεδόν όλη γιατί για ακόμα μία φορά ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, έλαμψε δια της απουσίας του, επιβεβαιώνοντας την ανοιχτή κόντρα που έχει με την οικογένεια του και τις αποστάσεις που έχει πάρει από αυτήν (και προκαλώντας τα ανάλογα σχόλια).
Την ιστορική πρώτη εμφάνιση της Ίντερ Μαϊάμι στο νέο γήπεδο, συνόδευσε με συναυλία ο Μάρκ Άντονι, πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, ο οποίος κατάφερε και ξεσήκωσε τους φιλάθλους με τα τραγούδια και την ερμηνεία του.
