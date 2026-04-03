Εντυπωσιάζει το νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι: «Ένα όνειρο 12 ετών που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπέκαμ, βίντεο
Ντέιβιντ Μπέκαμ Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι Γήπεδο

Εντυπωσιάζει το νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι: «Ένα όνειρο 12 ετών που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπέκαμ, βίντεο

Από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, παρουσιάστηκε το Nu Stadium της Ίντερ Μαϊάμι, που πλέον περνάει σε άλλο επίπεδο

Εντυπωσιάζει το νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι: «Ένα όνειρο 12 ετών που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπέκαμ, βίντεο
Ένα διαμάντι που κόστισε περίπου ένα δις δολάρια, κοσμεί πλέον το Μαϊάμι, με την ομάδα της Ίντερ να παρουσιάζει την Πέμπτη ένα γήπεδο, που πολλές ομάδες θα ζήλευαν.


Η παρουσίαση του Nu Stadium, έγινε από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τους παίκτες να μένουν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό, αντικρίζοντας ένα στολίδι.


Ο επιβλητικός αγωνιστικός χώρος, με τις εντυπωσιακές κερκίδες, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει νέες επιτυχίες για την ομάδα, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση έχει προκαλέσει η απόφαση της ομάδας να ονομάσει μία από τις εξέδρες «Λιονέλ Μέσι», προς τιμή του Αργεντίνου σούπερ σταρ.

Τα αποδυτήρια μοιάζουν με διαστημόπλοιο, το ροζ-μωβ χρώμα κυριαρχεί, ενώ τα ονόματα των παικτών έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τεράστιοι διάδρομοι που φωτίζονται, σκάλες που εξαπλώνονται σε όλο το χώρο και εντυπωσιακοί καθρέφτες, δίνουν μία άλλη αίγλη στο Nu Stadium, με τους ποδοσφαιριστές να περιμένουν πως και πως να εξερευνήσουν από άκρη σε άκρη κάθε σπιθαμή του και να πανηγυρίσουν νέες επιτυχίες.

Το νέο «σπίτι» της ομάδας, χωρητικότητας 45.700 θέσεων, βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και αποτελεί μέρος ενός τεράστιου αθλητικού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος.

Εκτός από τους καθαρά αγωνιστικούς χώρους, υπάρχουν εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικό κέντρο, χώροι ψυχαγωγίας και ένα πάρκο 58 στρεμμάτων.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν έκρυψε την περηφάνια του, δημοσιεύοντας εικόνες από τις πρώτες προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι στο νέο γήπεδο, με το project να καθυστερεί περίπου έναν χρόνο, αλλά τελικά να παίρνει σάρκα και οστά.


Οι πρώτες εργασίες είχαν ξεκινήσει στα τέλη του Αυγούστου το 2023 και ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να το απολαύσει από κοντά το Σάββατο 4 Απριλίου, όταν και θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

