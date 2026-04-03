Εντυπωσιάζει το νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι: «Ένα όνειρο 12 ετών που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπέκαμ, βίντεο
Από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, παρουσιάστηκε το Nu Stadium της Ίντερ Μαϊάμι, που πλέον περνάει σε άλλο επίπεδο
Η παρουσίαση του Nu Stadium, έγινε από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τους παίκτες να μένουν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό, αντικρίζοντας ένα στολίδι.
Con ustedes, el NU STADIUM, la nueva casa del Inter Miami, con su LEO MESSI STAND.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 2, 2026
Lo estrenarán el próximo sábado por la MLS.
Una barbaridad. 🤯🇺🇸 pic.twitter.com/1kkndx7IIZ
Ο επιβλητικός αγωνιστικός χώρος, με τις εντυπωσιακές κερκίδες, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει νέες επιτυχίες για την ομάδα, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση έχει προκαλέσει η απόφαση της ομάδας να ονομάσει μία από τις εξέδρες «Λιονέλ Μέσι», προς τιμή του Αργεντίνου σούπερ σταρ.
Τα αποδυτήρια μοιάζουν με διαστημόπλοιο, το ροζ-μωβ χρώμα κυριαρχεί, ενώ τα ονόματα των παικτών έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
First session. First feel 🙌. These are some Nu firsts in Nu Stadium pic.twitter.com/PT7UJ0PJbu— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 2, 2026
David Beckham and Lionel Messi are chatting away as Inter Miami owner Jorge Mas comes over to join them 👀⚽ pic.twitter.com/fzArwybUGs— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 2, 2026
Τεράστιοι διάδρομοι που φωτίζονται, σκάλες που εξαπλώνονται σε όλο το χώρο και εντυπωσιακοί καθρέφτες, δίνουν μία άλλη αίγλη στο Nu Stadium, με τους ποδοσφαιριστές να περιμένουν πως και πως να εξερευνήσουν από άκρη σε άκρη κάθε σπιθαμή του και να πανηγυρίσουν νέες επιτυχίες.
Allow us to enlighten your feed with our new home 🤩 pic.twitter.com/NJcEfietTk— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 2, 2026
Εκτός από τους καθαρά αγωνιστικούς χώρους, υπάρχουν εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικό κέντρο, χώροι ψυχαγωγίας και ένα πάρκο 58 στρεμμάτων.
April 2, 2026Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν έκρυψε την περηφάνια του, δημοσιεύοντας εικόνες από τις πρώτες προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι στο νέο γήπεδο, με το project να καθυστερεί περίπου έναν χρόνο, αλλά τελικά να παίρνει σάρκα και οστά.
Οι πρώτες εργασίες είχαν ξεκινήσει στα τέλη του Αυγούστου το 2023 και ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να το απολαύσει από κοντά το Σάββατο 4 Απριλίου, όταν και θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό.
David Beckham unveils Inter Miami's new $750MILLION stadium after one-year delay - as his hairdresser mother and Romeo give their seal of approval https://t.co/NQUxLFDFki— Daily Mail Sport (@MailSport) April 3, 2026
