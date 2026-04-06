Ηλιόπουλος: Χαμηλά ο πήχης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα ΑΕΚ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος σχολίασε τη νίκη της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού
Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό (0-1) από το Καραϊσκάκη και άφησε στο -5 τον Ολυμπιακό αλλά και τον ΠΑΟΚ μετά την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League.
Μετά τον αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, σχολίασε τη νίκη, την διαιτησία και μίλησε και για τη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου
«Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές και η ΑΕΚ σήμερα έδειξε τι μπορεί να κάνει σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Κάποιοι δεν το είχαν στο μυαλό τους ότι μπορεί να συμβεί, η ομάδα είναι ενωμένη, υπάρχει πίστη, πάθος και η ΑΕΚ έδειξε άλλο πρόσωπο, κάτι διαφορετικό, που εξέπληξε πολλά μάτια.
Χαμηλά ο πήχης, είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι για τη νέα ΑΕΚ και το νέο ελληνικό ποδόσφαιρο που έρχεται σιγά σιγά, το αφιερώνω στα νέα παιδιά που αξίζουν ένα καλύτερο αύριο, με καθαρότητα και το ευ αγωνίζεσθαι.
Το γκολ στο τέλος ήταν πολλά μέτρα οφσάιντ, δεν μας έκανε κάποιος τη χάρη, το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Μάκελι που έκανε... μακελειό, σήμερα ήταν για εμάς η κάθαρση. Το σχόλιό μου είναι ότι η ομάδα είναι ενωμένη και ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε υπομονή, επιμονή, πάθος και πίστη, για αυτό η ΑΕΚ είναι τόσο μπροστά. Το ματς μς τη Ράγιο είναι δύσκολο, οι Ισπανοί είναι πάντα Ισπανοί αλλά αν η ΑΕΚ δείξει το σημερινό πρόσωπο, νομίζω θα πάμε καλά».
Ερωτηθείς εάν θα δώσει πριμ σημείωσε: «Όταν δίνω πριμ, δίνω! Δεν τάζω».
Τέλος μιλώντας για τον Μάρκο Νίκολιτς τόνισε: «Τι να σου πω ότι την αγαπάω; Τον αγαπάω, για να το λέει κάτι ξέρει. Σας ευχαριστώ για τη νέα σελίδα που ανοίγει στο ελληνικό ποδόσφαιρο».
