Διπλό τίτλου η ΑΕΚ στο Φάληρο και στο +5 από τον Ολυμπιακό, αλλά και τον ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, δείτε τα γκολ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

1. ΑΕΚ 63

2. ΠΑΟΚ 58

3. Ολυμπιακός 58

4. Παναθηναϊκός 50

18:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ

19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Σπουδαία νίκη για τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Η ομάδα της Αρκαδίας προηγήθηκε μόλις στο 12' με τον Μπαρτόλο ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Κετού την πήρε ξανά και με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα.

Η ΑΕΛ πίεσε για την ισοφάριση, είχε την πιο σημαντική ευκαιρία με τον Μασόν στο 18', αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αστέρας έφτασε στο 2-0 στο 59'.

Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής σκόραρε.





Στο 90' ο Οκό εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ και έγραψε το 3-0 και απλά στο 90+3' η Λάρισα μείωσε σε 3-1 με τον Γκαράτε.

Πέρασε από τη Νεάπολη και ελπίζει σε σωτηρία ο Πανσερραϊκός. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριος Τσαούσης, προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας των Σερρών.

Ο Τσαούσης άνοιξε το σκορ στο 16' και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 41'. Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει στο μεσοδιάστημα των δύο γκολ αλλά δεν βρήκε δίχτυα.

Συγκεκριμένα στο 17' ο

Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τιναλίνι, ο οποίος τον νίκησε. Ο Πόμπο ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς για ακόμα ένα ματς και στο 25'΄έπιασε δυνατό σουτ, όμως ο πορτιέρο των Σερρών έμοιαζε ανίκητος.

Η Κηφισιά βρήκε τελικά δίχτυα στο 52'.

Στο 51΄ο Αμανί κέρδισε πέναλτι από τον Τσαούση και στο 52' ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2.





Ωραίο παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό να υπερέχει αλλά τον Ατρόμητο να «χτυπάει» στις καθυστερήσεις και να παίρνει την ισοπαλία και τον βαθμό.

Μόλις στο 16' ο Ματσάν εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ομάδας του Περιστερίου πέρασε τρεις παίκτες και σκόραρε. Στο 35΄ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο Παναιτωλικός έλεγχε το παιχνίδι, ο Ατρόμητος είχε τις στιγμές του όμως και στο 90+5' ισοφάρισε.

Από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα και αυτός με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

1. Ατρόμητος 30

2. Κηφισιά 27

3. Παναιτωλικός 27

4. ΑΕΛ 23

5. Πανσερραϊκός 20

6. Αστέρας Τρίπολης 20

16:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός

17:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης

19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά