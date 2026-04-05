Διπλό τίτλου η ΑΕΚ στο Φάληρο και στο +5 από τον Ολυμπιακό, αλλά και τον ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, δείτε τα γκολ
Η ΑΕΚ με το γκολ του Κοϊτά μόλις στο 5' κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των playoffs της Super League - Στην Τούμπα ο μέτριος ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον μαχητικό Παναθηναϊκό - Με ισοπαλίες ξεκίνησαν τα play off για το 5-8 κι αυτό ευνοεί τον Λεβαδειακό που είναι στο +5
Με την ΑΕΚ να χαμογελάει ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η 1η αγωνιστική των playoffs (1-4) της Stoiximan Super League.
H ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 1-0 στο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού και είναι πλέον στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τους Πειραιώτες.
Η ΑΕΚ μοιάζει φαβορί για το πρωτάθλημα. Την Κυριακή μετά το Πάσχα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και με νίκη θα είναι το ακλόνητο φαβορί αν και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει στην Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό.
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έμεινε στο 0-0 με τον «αδιάφορο» Παναθηναϊκό.
Για τα playoffs (5-8) ο Άρης είχε τα δοκάρια και τις μεγάλες ευκαιρίες αλλά έμεινε στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία ενώ ο Βόλος ήρθε και αυτός ισόπαλος (1-1) με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.
Κερδισμένος είναι ο Λεβαδειακός που έμεινε στην 5η θέση με 5 βαθμούς διαφορά!
Τι είχε συμβεί εκεί; Δέχθηκε ένα γρήγορο γκολ και μετά όσο κι αν προσπάθησε δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς.
Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, η ΑΕΚ στην πρώτη της αντεπίθεση (κλέψιμο στη μεσαία γραμμή) είδε τον Περέιρα να διασχίζει το μισό γήπεδο και από την πάσα του ο Γκαρθία να δίνει κατά λάθος ασίστ στον Κοϊτά που με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 0-1.
Η μοναδική στιγμή που ο Ολυμπιακός άγγιξε την ισοφάριση ήταν στο 21' όταν ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στην περιοχή και το σουτ που έκανε έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δοκάρι.
Στα υπόλοιπα 75 λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις) ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, αλλά όχι τον τρόπο και τις ιδέες για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της ΑΕΚ.
Οι παίκτες του Νίκολιτς δεν άφησαν κανέναν χώρο ακάλυπτο, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε ευκαιρία μέχρι το 90'+8' όταν ο Γιαζίτζι με σουτ από την περιοχή νίκησε τον Στρακόσα, αλλά τελικά με υπόδειξη του VAR το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Πιρόλα (επηρέαζε το οπτικό πεδίο του αντίπαλου τερματοφύλακα).
Ο Δικέφαλος, μετά την ήττα σοκ στο φινάλε της κανονικής περιόδου στον Βόλο, ήθελε πάση θυσία το τρίποντο για να μείνει κοντά στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός αναζητούσε τη νίκη που θα τον έβαζε για τα καλά στο κόλπο της 3ης θέσης.
Τελικά μοιράστηκαν από έναν βαθμό, αποτέλεσμα που σαφέστατα πληγώνει περισσότερο τον ΠΑΟΚ.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Δικέφαλος είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν είχε τόπο για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα και οι φάσεις ήταν είδος προς... εξαφάνιση. Μια κεφαλιά του Μπάμπα στο
Στο β' ημίχρονο η αρχή ήταν ενθαρρυντική με το μαγικό σλάλομ του Ντέλια και την πάσα στον Γερεμέγεφ αλλά το πλασέ του Σουηδού έβγαλε ο Λαφόν.
Ο ΠΑΟ απάντησε στο 56' με τον Γέντβαϊ (δίπλα από το δοκάρι το σουτ) και στο 64' η γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Τσιριβέγια έβγαλε τον Ζαρουρί μόνο του με τον Μαροκινό να αστοχεί.
Αυτή ήταν και η τελευταία φάση στο ματς καθώς στην επόμενη μισή ώρα δεν προέκυψε καμία ευκαιρία...
Η βαθμολογία για τις θέσεις 1-4 (Σε 27 αγώνες)
1. ΑΕΚ 63
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50
Τα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση των playoffs (1-4)
2η αγωνιστική (19/4)
18:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
3η αγωνιστική (3/5)
19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
4η αγωνιστική (10/5)
19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική (13/5)
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ
6η αγωνιστική (17/5)
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Βόλος - ΟΦΗ 1-1
Οι δύο ομάδες δεν εκμεταλλεύτηκαν τη γκέλα του Λεβαδειακού για να τον πλησιάσουν στη βαθμολογία και έμειναν στο δίκαιο 1-1.
Λάζαρος Λάμπρου (69’) και Ταξιάρχης Φούντας (75’) πέτυχαν τα γκολ για τις ομάδες των Κώστα Μπράτσου και Χρήστου Κόντη, αντίστοιχα, με τους Θεσσαλούς να παραμένουν αήττητοι κόντρα στους Κρητικούς φέτος.
Το ματς ήταν ισορροπημένο καθ' όλη τη διάρκεια του με μετρημένες ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Τα σουτ των Σαλσέδο και Φούντα από πλευράς ΟΦΗ και του Τζόκα από πλευράς των γηπεδούχων που κόντραραν και πέρασαν κόρνερ.
Λεβαδειακός - Άρης 1-1
Ισοπαλία με χαμόγελα για τους Βοιωτούς στο «Λάμπρος Κατσώνης» αφού κατάφεραν να διατηρήσουν την απόσταση των 5 πόντων από τους φιλοξενούμενους.
Η ομάδα του Γρηγορίου μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας γκολ στο 8' με τον Γκαρέ το οποίο ακυρώθηκε για οφσαίντ. Ο ίδιος παίκτης όμως στο 31' άνοιξε το σκορ από ασίστ του Καντεβέρε και ενώ τα δοκάρια τους σταμάτησαν σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο μέρος.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά μέχρι να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Βέρμπιτς στο 58' από εξαιρετική ενέργεια και ασίστ του Τσάπρα.
Μέχρι το τέλος του αγώνα το ματς έγινε ροντέο, με ευκαιρίες εκατέρωθεν, ενώ ο Άρης τέλειωσε καλύτερα το ματς με τρίτο δοκάρι από τον Μπουσαϊντ στο 87'.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Βόλος-ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός-Άρης 1-1
Η βαθμολογία (1η αγωνιστική)
5. Λεβαδειακός 22
6. Βόλος 17
7. ΟΦΗ 17
8. Άρης 16
Η επόμενη αγωνιστική (18/4)
19:00 Άρης-Βόλος
18:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 3-1
Σπουδαία νίκη για τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Η ομάδα της Αρκαδίας προηγήθηκε μόλις στο 12' με τον Μπαρτόλο ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Κετού την πήρε ξανά και με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα.
Η ΑΕΛ πίεσε για την ισοφάριση, είχε την πιο σημαντική ευκαιρία με τον Μασόν στο 18', αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αστέρας έφτασε στο 2-0 στο 59'.
Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής σκόραρε.
Στο 90' ο Οκό εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ και έγραψε το 3-0 και απλά στο 90+3' η Λάρισα μείωσε σε 3-1 με τον Γκαράτε.
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Πέρασε από τη Νεάπολη και ελπίζει σε σωτηρία ο Πανσερραϊκός. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριος Τσαούσης, προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας των Σερρών.
Ο Τσαούσης άνοιξε το σκορ στο 16' και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 41'. Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει στο μεσοδιάστημα των δύο γκολ αλλά δεν βρήκε δίχτυα.
Συγκεκριμένα στο 17' ο Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τιναλίνι, ο οποίος τον νίκησε. Ο Πόμπο ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς για ακόμα ένα ματς και στο 25'΄έπιασε δυνατό σουτ, όμως ο πορτιέρο των Σερρών έμοιαζε ανίκητος.
Η Κηφισιά βρήκε τελικά δίχτυα στο 52'. Στο 51΄ο Αμανί κέρδισε πέναλτι από τον Τσαούση και στο 52' ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2.
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
Ωραίο παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό να υπερέχει αλλά τον Ατρόμητο να «χτυπάει» στις καθυστερήσεις και να παίρνει την ισοπαλία και τον βαθμό.
Μόλις στο 16' ο Ματσάν εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ομάδας του Περιστερίου πέρασε τρεις παίκτες και σκόραρε. Στο 35΄ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.
Ο Παναιτωλικός έλεγχε το παιχνίδι, ο Ατρόμητος είχε τις στιγμές του όμως και στο 90+5' ισοφάρισε. Από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα και αυτός με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Playouts
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 3-1
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 27 αγώνες)
1. Ατρόμητος 30
2. Κηφισιά 27
3. Παναιτωλικός 27
4. ΑΕΛ 23
5. Πανσερραϊκός 20
6. Αστέρας Τρίπολης 20
Η επόμενη αγωνιστική (2η, 8/4)
16:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός
17:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
