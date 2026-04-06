«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Ένωση νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό, ξέφυγε στο +5 και γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή σε Συγγρού και Νέα Φιλαδέλφεια - Αποθέωση και για τον Ηλιόπουλο

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League, ξέφυγε στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και πυροδότησε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφυγε με το μεγάλο «διπλό» από το Φάληρο χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κοϊτά, σε ένα αποτέλεσμα που της δίνει ισχυρό προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.



Η ΑΕΚ, δείχνοντας σοβαρότητα και σταθερότητα στο παιχνίδι της, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά από τους βασικούς ανταγωνιστές της, φτάνοντας στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Πάρτι οπαδών σε Νέα Φιλαδέλφεια και Συγγρού

Η νίκη αυτή προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της Ένωσης.

Οι οπαδοί έστησαν γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας τη νύχτα μέρα με πυρσούς και συνθήματα, ενώ έδωσαν ρυθμό πανηγυρισμών σε όλη την πόλη.

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παράλληλα, μια «λαοθάλασσα» φίλων της ΑΕΚ ξεκίνησε μηχανοκίνητη πορεία, με προορισμό τη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να συνοδεύσει την αποστολή της ομάδας και να της επιφυλάξει θριαμβευτική υποδοχή, έπειτα και από σχετικό κάλεσμα της Original 21.



Οι μηχανές που κινούνταν προς τη λεωφόρο Συγγρού κορνάριζαν διαρκώς, με το σύνθημα «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε» να κυριαρχεί.

Αποθέωση για την ομάδα

Το σκηνικό εξελίχθηκε σε πραγματικό ντελίριο, με φίλους της ΑΕΚ να κατακλύζουν τη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, περιμένοντας την αποστολή της ομάδας για να αποθεώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.



Το κλίμα ήταν γιορτινό, με το ρεύμα ανόδου να κλείνει λίγα μέτρα πριν από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή πριν το ντέρμπι.



Τα συνθήματα και οι πανηγυρισμοί έδιναν τον τόνο, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε «κιτρινόμαυρο» γήπεδο.

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η άφιξη του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς της ομάδας.

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

