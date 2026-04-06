«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αποθέωση για την ομάδα

Τα συνθήματα και οι πανηγυρισμοί έδιναν τον τόνο, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε «κιτρινόμαυρο» γήπεδο.

Οι μηχανές που κινούνταν προς τη λεωφόρο Συγγρού κορνάριζαν διαρκώς, με το σύνθημα «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε» να κυριαρχεί.Το σκηνικό εξελίχθηκε σε πραγματικό ντελίριο, με φίλους της ΑΕΚ να κατακλύζουν τη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, περιμένοντας την αποστολή της ομάδας για να αποθεώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.Το κλίμα ήταν γιορτινό, με το ρεύμα ανόδου να κλείνει λίγα μέτρα πριν από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή πριν το ντέρμπι.Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η άφιξη του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς της ομάδας.