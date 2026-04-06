«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»: Αποθέωση στην ΑΕΚ μετά το «διπλό» τίτλου στο Καραϊσκάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ένωση νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό, ξέφυγε στο +5 και γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή σε Συγγρού και Νέα Φιλαδέλφεια - Αποθέωση και για τον Ηλιόπουλο
Η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League, ξέφυγε στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και πυροδότησε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς της.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφυγε με το μεγάλο «διπλό» από το Φάληρο χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κοϊτά, σε ένα αποτέλεσμα που της δίνει ισχυρό προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.
Η ΑΕΚ, δείχνοντας σοβαρότητα και σταθερότητα στο παιχνίδι της, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά από τους βασικούς ανταγωνιστές της, φτάνοντας στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Οι οπαδοί έστησαν γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας τη νύχτα μέρα με πυρσούς και συνθήματα, ενώ έδωσαν ρυθμό πανηγυρισμών σε όλη την πόλη.
Παράλληλα, μια «λαοθάλασσα» φίλων της ΑΕΚ ξεκίνησε μηχανοκίνητη πορεία, με προορισμό τη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να συνοδεύσει την αποστολή της ομάδας και να της επιφυλάξει θριαμβευτική υποδοχή, έπειτα και από σχετικό κάλεσμα της Original 21.
Πάρτι οπαδών σε Νέα Φιλαδέλφεια και ΣυγγρούΗ νίκη αυτή προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της Ένωσης.
🦅 Μηχανοκίνητη... λαοθάλασσα από φίλους της ΑΕΚ πάει να μεταφέρει τους θριαμβευτές του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια#aekfc pic.twitter.com/2oHe59c0Ny— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
Οι μηχανές που κινούνταν προς τη λεωφόρο Συγγρού κορνάριζαν διαρκώς, με το σύνθημα «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε» να κυριαρχεί.
Το κλίμα ήταν γιορτινό, με το ρεύμα ανόδου να κλείνει λίγα μέτρα πριν από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή πριν το ντέρμπι.
Τα συνθήματα και οι πανηγυρισμοί έδιναν τον τόνο, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε «κιτρινόμαυρο» γήπεδο.
Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η άφιξη του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς της ομάδας.
Αποθέωση για την ομάδαΤο σκηνικό εξελίχθηκε σε πραγματικό ντελίριο, με φίλους της ΑΕΚ να κατακλύζουν τη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, περιμένοντας την αποστολή της ομάδας για να αποθεώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
🦅🔥 «𝝢𝝖𝝩𝝤𝝞, 𝝢𝝖𝝩𝝤𝝞 𝝤𝝞 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝖𝝝𝝠𝝜𝝩𝝚𝝨»— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
🙌 Οι οπαδοί της ΑΕΚ έκλεισαν τη Συγγρου και αποθέωσαν το πούλμαν της ομάδας μετά το διπλό τίτλου με 0-1 μέσα στο «Καραϊσκάκης»#aekfc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
🦅 Έκλεισαν τη Συγγρου οι φίλοι της ΑΕΚ και περιμένουν το πούλμαν της ΑΕΚ#aekfc pic.twitter.com/W1rE5Gc1Ip— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
