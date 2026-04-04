Basket League: Βήμα παραμονής από τον Πανιώνιο, 103-77 τον Ηρακλή, βίντεο
Basket League: Βήμα παραμονής από τον Πανιώνιο, 103-77 τον Ηρακλή, βίντεο
Μετά από τέσσερις σερί ήττες και χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του ο Πανιώνιος πανηγύρισε τη νίκη στη Γλυφάδα
Ο Πανιώνιος παρατάχθηκε κόντρα στον Ηρακλή, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κουβαλώντας τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει τον «Γηραιό» δίχως την παρουσία του κόσμου του, λόγω τιμωρίας.
Έστω κι έτσι, ο «Ιστορικός» επικράτησε με 103-77, χτίζοντας από νωρίς διαφορά που διατήρησε ως το φινάλε.
Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και ήταν σαρωτική στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 29-11 σε αυτό το διάστημα, παρασύροντας στον ρυθμό της τον Ηρακλή, που δεν κατάφερε να αντιδράσει και γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα στην κανονική περίοδο.
Έτσι, ο Πανιώνιος βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-16, αφήνοντας το Μαρούσι, που έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική, στην τελευταία θέση με ρεκόρ 5-17.
Πανιώνιος-Ηρακλής: Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 28-20, φέρνοντας από νωρίς το ματς στα μέτρα του. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς σούταρε με 50% εντός πεδιάς (7/16 δίποντα, 3/4 τρίποντα) και μοίρασε πέντε ασίστ για ένα λάθος, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Στέντμον Λέμον απέναντι στον «Γηραιό», που βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ (4/7 τρίποντα), όμως έκανε επτά λάθη σε αυτό το διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση, οι Νεοσμυρνιώτες είχαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-42, με τους Γιώργο Τσαλμπούρη και Ρόκι Κρούζερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Όσον αφορά τον Ηρακλή, οι «κυανόλευκοι» του Ζόραν Λούκιτς συνέχισαν να σκοράρουν με καλά ποσοστά στο τρίποντο, ωστόσο κάθε φορά που πλησίαζαν στο σκορ, ο Πανιώνιος ξέφευγε.
Στη συνέχεια, πάντως, ο «Ιστορικός» πάτησε το πόδι στο γκάζι, ξεκινώντας την τρίτη περίοδο στο «Μάκης Λιούγκας» με επιμέρους 17-2! Ο Τζο Τόμασον τελείωσε τη φάση στον αιφνιδιασμό για το 68-44 στο 26', με τους γηπεδούχους να χτίζουν διαφορά ασφαλείας. Ο Πανιώνιος επέβαλε τον ρυθμό του και εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές του Ηρακλή, βάζοντας πρόωρα τις βάσεις για τη νίκη.
Ο Μπράντον Τέιλορ ευστόχησε σε τρίποντο και εκτόξευσε τη διαφορά στο +30 (80-50, 29'), με τον Πανιώνιο να κατακτά το ροζ φύλλο, επικρατώντας με 103-77 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, παίρνοντας τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL.
Έστω κι έτσι, ο «Ιστορικός» επικράτησε με 103-77, χτίζοντας από νωρίς διαφορά που διατήρησε ως το φινάλε.
Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και ήταν σαρωτική στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 29-11 σε αυτό το διάστημα, παρασύροντας στον ρυθμό της τον Ηρακλή, που δεν κατάφερε να αντιδράσει και γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα στην κανονική περίοδο.
Έτσι, ο Πανιώνιος βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-16, αφήνοντας το Μαρούσι, που έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική, στην τελευταία θέση με ρεκόρ 5-17.
Πανιώνιος-Ηρακλής: Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 28-20, φέρνοντας από νωρίς το ματς στα μέτρα του. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς σούταρε με 50% εντός πεδιάς (7/16 δίποντα, 3/4 τρίποντα) και μοίρασε πέντε ασίστ για ένα λάθος, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Στέντμον Λέμον απέναντι στον «Γηραιό», που βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ (4/7 τρίποντα), όμως έκανε επτά λάθη σε αυτό το διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση, οι Νεοσμυρνιώτες είχαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-42, με τους Γιώργο Τσαλμπούρη και Ρόκι Κρούζερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Όσον αφορά τον Ηρακλή, οι «κυανόλευκοι» του Ζόραν Λούκιτς συνέχισαν να σκοράρουν με καλά ποσοστά στο τρίποντο, ωστόσο κάθε φορά που πλησίαζαν στο σκορ, ο Πανιώνιος ξέφευγε.
Στη συνέχεια, πάντως, ο «Ιστορικός» πάτησε το πόδι στο γκάζι, ξεκινώντας την τρίτη περίοδο στο «Μάκης Λιούγκας» με επιμέρους 17-2! Ο Τζο Τόμασον τελείωσε τη φάση στον αιφνιδιασμό για το 68-44 στο 26', με τους γηπεδούχους να χτίζουν διαφορά ασφαλείας. Ο Πανιώνιος επέβαλε τον ρυθμό του και εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές του Ηρακλή, βάζοντας πρόωρα τις βάσεις για τη νίκη.
Ο Μπράντον Τέιλορ ευστόχησε σε τρίποντο και εκτόξευσε τη διαφορά στο +30 (80-50, 29'), με τον Πανιώνιο να κατακτά το ροζ φύλλο, επικρατώντας με 103-77 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, παίρνοντας τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 51-42, 80-53, 103-77.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Πηγή: www.gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
