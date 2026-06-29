Ο Τζόκοβιτς έκανε παρατήρηση στη Σαμπαλένκα που πέρασε από το γήπεδο ενώ έκανε προπόνηση: «Συγγνώμη κύριε θρύλε», δείτε βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Αρίνα Σαμπαλένκα Wimbledon Τένις

Ο Τζόκοβιτς έκανε παρατήρηση στη Σαμπαλένκα που πέρασε από το γήπεδο ενώ έκανε προπόνηση: «Συγγνώμη κύριε θρύλε», δείτε βίντεο

Η τενίστρια από τη Λευκορωσία συνόδευσε τη συγγνώμη της με μια υπόκλιση

Ο Τζόκοβιτς έκανε παρατήρηση στη Σαμπαλένκα που πέρασε από το γήπεδο ενώ έκανε προπόνηση: «Συγγνώμη κύριε θρύλε», δείτε βίντεο
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Την... ενόχληση του Νόβακ Τζόκοβιτς προκάλεσε η κίνηση της Αρένα Σαμπαλένκα να περάσει από το γήπεδο στο οποίο εκείνος έκανε προπόνηση ενόψει Wimbledon.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του βρετανικού τουρνουά στο Instagram, φαίνεται η τενίστρια από τη Λευκορωσία να διασχίζει κάθετα ένα γήπεδο τένις.

Από το βάθος ακούγεται, τότε, η φωνή του Τζόκοβιτς να αναπαριστά έναν φανταστικό διάλογο στον οποίο η Σαμπαλένκα θα του έλεγε «συγγνώμη, συγγνώμη που πέρασα από το γήπεδο» και εκείνος θα της απαντούσε «όχι, τίποτα, όλα καλά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wimbledon (@wimbledon)



Στο άκουσμα της... παρατήρησης, η Σαμπαλένακ απάντησε «συγγνώμη κύριε θρύλε» την οποία συνόδευσε με μια υπόκλιση.

Πάντως πρόκειται για ένα χιουμοριστικό σκετσάκι μιας και η σχέση των δύο μεγάλων του τένις είναι πολύ καλή καθώς συχνά πειράζουν ο ένας τον άλλο κυρίως εκτός των κορτ.
27 ΣΧΟΛΙΑ

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