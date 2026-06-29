Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Ο Τζόκοβιτς έκανε παρατήρηση στη Σαμπαλένκα που πέρασε από το γήπεδο ενώ έκανε προπόνηση: «Συγγνώμη κύριε θρύλε», δείτε βίντεο
Ο Τζόκοβιτς έκανε παρατήρηση στη Σαμπαλένκα που πέρασε από το γήπεδο ενώ έκανε προπόνηση: «Συγγνώμη κύριε θρύλε», δείτε βίντεο
Η τενίστρια από τη Λευκορωσία συνόδευσε τη συγγνώμη της με μια υπόκλιση
Την... ενόχληση του Νόβακ Τζόκοβιτς προκάλεσε η κίνηση της Αρένα Σαμπαλένκα να περάσει από το γήπεδο στο οποίο εκείνος έκανε προπόνηση ενόψει Wimbledon.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του βρετανικού τουρνουά στο Instagram, φαίνεται η τενίστρια από τη Λευκορωσία να διασχίζει κάθετα ένα γήπεδο τένις.
Από το βάθος ακούγεται, τότε, η φωνή του Τζόκοβιτς να αναπαριστά έναν φανταστικό διάλογο στον οποίο η Σαμπαλένκα θα του έλεγε «συγγνώμη, συγγνώμη που πέρασα από το γήπεδο» και εκείνος θα της απαντούσε «όχι, τίποτα, όλα καλά».
Στο άκουσμα της... παρατήρησης, η Σαμπαλένακ απάντησε «συγγνώμη κύριε θρύλε» την οποία συνόδευσε με μια υπόκλιση.
Πάντως πρόκειται για ένα χιουμοριστικό σκετσάκι μιας και η σχέση των δύο μεγάλων του τένις είναι πολύ καλή καθώς συχνά πειράζουν ο ένας τον άλλο κυρίως εκτός των κορτ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του βρετανικού τουρνουά στο Instagram, φαίνεται η τενίστρια από τη Λευκορωσία να διασχίζει κάθετα ένα γήπεδο τένις.
Από το βάθος ακούγεται, τότε, η φωνή του Τζόκοβιτς να αναπαριστά έναν φανταστικό διάλογο στον οποίο η Σαμπαλένκα θα του έλεγε «συγγνώμη, συγγνώμη που πέρασα από το γήπεδο» και εκείνος θα της απαντούσε «όχι, τίποτα, όλα καλά».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο άκουσμα της... παρατήρησης, η Σαμπαλένακ απάντησε «συγγνώμη κύριε θρύλε» την οποία συνόδευσε με μια υπόκλιση.
Πάντως πρόκειται για ένα χιουμοριστικό σκετσάκι μιας και η σχέση των δύο μεγάλων του τένις είναι πολύ καλή καθώς συχνά πειράζουν ο ένας τον άλλο κυρίως εκτός των κορτ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα