Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε fan zone στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια
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Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε fan zone στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πλατεία που έχει δημιουργηθεί ειδική ζώνη με γιγαντοοθόνες που μεταδίδουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε fan zone στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια
Το τραγικό περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής, χωρίς εκείνη την ώρα να υπάρχει σε εξέλιξη κάποιος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, καθώς η μοναδική χθεσινή αναμέτρηση (Καναδάς - Νότια Αφρική) είχε διεξαχθεί νωρίς το μεσημέρι (14:00 ώρα ΗΠΑ).

«Το ένα θύμα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό στο σημείο. Το δεύτερο θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα που απειλούν τη ζωή του», ανέφερε η αστυνομία του Σαν Χοσέ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και συμπλήρωσε:

«Το περιστατικό αυτό ερευνάται ως ανθρωποκτονία. Αρκετοί γύρω δρόμοι έχουν κλείσει στην περιοχή».


Το συμβάν έλαβε χώρα στην πλατεία Σαν Πέδρο, μία από τις πολλές τοποθεσίες στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο όπου τεράστια πλήθη έχουν συγκεντρωθεί για ζωντανά «watch parties», παρακολουθώντας τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 σε γιγαντοοθόνες.

Η περιοχή του κόλπου έχει φιλοξενήσει πέντε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι στιγμής και το επόμενο είναι το νοκ άουτ ματς για τη φάση των 32 μεταξύ της Βοσνίας και της συνδιοργανώτριας ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.

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