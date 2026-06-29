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Ασημένιοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας Lightning οι ιστιοπλόοι του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου
Ασημένιοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας Lightning οι ιστιοπλόοι του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου
Οι Αλέξανδρος Πάλλης, Μίνωας Αγγελιδάκης και Σωτήρης Ραγκούσης κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας Lightning στη Φινλανδία, επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες προοπτικές της ελληνικής ιστιοπλοΐας.
Η ελληνική ιστιοπλοΐα πανηγυρίζει μία ακόμη σημαντική διεθνή επιτυχία, καθώς το πλήρωμα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας της κλάσης Lightning, που διεξήχθη στη λίμνη Tuusula, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι, στη Φινλανδία.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας Αλέξανδρος Πάλλης, Μίνωας Αγγελιδάκης και Σωτήρης Ραγκούσης, αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, επέστρεψαν στην Ελλάδα με μια διάκριση που επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία τους και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για το μναέλλον.
Το ελληνικό πλήρωμα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, φτάνοντας μάλιστα να βρίσκεται στην κορυφή της γενικής κατάταξης έως και την προτελευταία ημέρα των αγώνων. Ωστόσο, οι δύο τελευταίες ιστιοδρομίες αποδείχθηκαν καθοριστικές, με αποτέλεσμα το χρυσό μετάλλιο να καταλήξει στο πλήρωμα του Καναδά και η ελληνική ομάδα να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Ιδιαίτερη αξία στη διάκριση δίνει το γεγονός ότι οι τρεις αθλητές είχαν ελάχιστη εμπειρία με τα σκάφη της συγκεκριμένης κατηγορίας, καθώς αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά που αγωνίζονταν μαζί σε σκάφος τύπου Lightning. Παράλληλα, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες ιστιοπλοΐας σε λίμνη, εμπειρία που επίσης ήταν πρωτόγνωρη για τους ίδιους.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την κατάκτηση του μεταλλίου. Δεν είχαμε ξανατρέξει σε λίμνη, όμως όλα πήγαν εξαιρετικά. Ήταν μόλις η τρίτη φορά που βρεθήκαμε σε αυτό το σκάφος και με την καθοδήγηση του προπονητή μας, Παναγιώτη Βεργινιάδη, καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας», δήλωσε ο κυβερνήτης του πληρώματος της Εθνικής ομάδας, Αλέξανδρος Πάλλης.
Ο ίδιος αφιέρωσε τη μεγάλη επιτυχία στις οικογένειές τους, στον προπονητή τους και σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, τονίζοντας ότι η διάκριση αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας και κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στις διεθνείς διοργανώσεις.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας Αλέξανδρος Πάλλης, Μίνωας Αγγελιδάκης και Σωτήρης Ραγκούσης, αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, επέστρεψαν στην Ελλάδα με μια διάκριση που επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία τους και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για το μναέλλον.
Το ελληνικό πλήρωμα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, φτάνοντας μάλιστα να βρίσκεται στην κορυφή της γενικής κατάταξης έως και την προτελευταία ημέρα των αγώνων. Ωστόσο, οι δύο τελευταίες ιστιοδρομίες αποδείχθηκαν καθοριστικές, με αποτέλεσμα το χρυσό μετάλλιο να καταλήξει στο πλήρωμα του Καναδά και η ελληνική ομάδα να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Ιδιαίτερη αξία στη διάκριση δίνει το γεγονός ότι οι τρεις αθλητές είχαν ελάχιστη εμπειρία με τα σκάφη της συγκεκριμένης κατηγορίας, καθώς αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά που αγωνίζονταν μαζί σε σκάφος τύπου Lightning. Παράλληλα, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες ιστιοπλοΐας σε λίμνη, εμπειρία που επίσης ήταν πρωτόγνωρη για τους ίδιους.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την κατάκτηση του μεταλλίου. Δεν είχαμε ξανατρέξει σε λίμνη, όμως όλα πήγαν εξαιρετικά. Ήταν μόλις η τρίτη φορά που βρεθήκαμε σε αυτό το σκάφος και με την καθοδήγηση του προπονητή μας, Παναγιώτη Βεργινιάδη, καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας», δήλωσε ο κυβερνήτης του πληρώματος της Εθνικής ομάδας, Αλέξανδρος Πάλλης.
Ο ίδιος αφιέρωσε τη μεγάλη επιτυχία στις οικογένειές τους, στον προπονητή τους και σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, τονίζοντας ότι η διάκριση αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας και κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στις διεθνείς διοργανώσεις.
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