Moody’s: Το κόστος από τα κόκκινα δάνεια δεν φοβίζει τις ελληνικές τράπεζες

Οι συνέπειες της νέας ρύθμισης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη παραμένουν απορροφήσιμες από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και δεν ανατρέπουν τη συνολικά θετική εικόνα που διατηρεί για τον κλάδο