Moody’s: Το κόστος από τα κόκκινα δάνεια δεν φοβίζει τις ελληνικές τράπεζες
Moody’s: Το κόστος από τα κόκκινα δάνεια δεν φοβίζει τις ελληνικές τράπεζες
Οι συνέπειες της νέας ρύθμισης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη παραμένουν απορροφήσιμες από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και δεν ανατρέπουν τη συνολικά θετική εικόνα που διατηρεί για τον κλάδο
Παρότι δεν είναι αμελητέες οι επιπτώσεις της πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη στις ελληνικές τράπεζες, το κόστος παραμένει διαχειρίσιμο χάρη στην ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση και τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας τους τα τελευταία χρόνια, εκτιμά ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s. Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα συγκεκριμένα δάνεια δεν αναμένεται να μεταβάλει ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ των τραπεζών.
Ωστόσο, ο οίκος εντοπίζει τρεις βασικούς κινδύνους που θα πρέπει να παρακολουθεί στενά η αγορά το επόμενο διάστημα.
Ο πρώτος αφορά τη μείωση των μελλοντικών ταμειακών ροών από τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Η αναπροσαρμογή των οφειλών περιορίζει τα αναμενόμενα έσοδα από τόκους, επηρεάζοντας την οικονομική αξία των απαιτήσεων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Ο δεύτερος σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Εφόσον οι ανακτήσεις αποδειχθούν χαμηλότερες από όσες είχαν προβλεφθεί στα επιχειρηματικά σχέδια των συναλλαγών, ενδέχεται να ασκηθεί πίεση στις επιδόσεις ορισμένων τιτλοποιήσεων, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εισπράξεις.
Η τρίτη παράμετρος αφορά τον νομικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Moody’s, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν νέες διεκδικήσεις ή να επιχειρηθεί επέκταση της συγκεκριμένης ερμηνείας και σε άλλες κατηγορίες ρυθμισμένων δανείων, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Παρά τις επισημάνσεις αυτές, ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η ενίσχυση των κεφαλαίων, η υψηλή οργανική κερδοφορία και οι σημαντικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματιστεί λειτουργούν ως βασικές δικλείδες ασφαλείας απέναντι στις πιθανές επιβαρύνσεις.
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Ωστόσο, ο οίκος εντοπίζει τρεις βασικούς κινδύνους που θα πρέπει να παρακολουθεί στενά η αγορά το επόμενο διάστημα.
Ο πρώτος αφορά τη μείωση των μελλοντικών ταμειακών ροών από τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Η αναπροσαρμογή των οφειλών περιορίζει τα αναμενόμενα έσοδα από τόκους, επηρεάζοντας την οικονομική αξία των απαιτήσεων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Ο δεύτερος σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Εφόσον οι ανακτήσεις αποδειχθούν χαμηλότερες από όσες είχαν προβλεφθεί στα επιχειρηματικά σχέδια των συναλλαγών, ενδέχεται να ασκηθεί πίεση στις επιδόσεις ορισμένων τιτλοποιήσεων, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εισπράξεις.
Η τρίτη παράμετρος αφορά τον νομικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Moody’s, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν νέες διεκδικήσεις ή να επιχειρηθεί επέκταση της συγκεκριμένης ερμηνείας και σε άλλες κατηγορίες ρυθμισμένων δανείων, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Παρά τις επισημάνσεις αυτές, ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η ενίσχυση των κεφαλαίων, η υψηλή οργανική κερδοφορία και οι σημαντικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματιστεί λειτουργούν ως βασικές δικλείδες ασφαλείας απέναντι στις πιθανές επιβαρύνσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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