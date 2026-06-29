Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Στην Ελλάδα ο Κάρμο για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό
Στην Ελλάδα ο Κάρμο για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό
Σήμερα Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών του Ολυμπιακού για την προετοιμασία της νέας σεζόν
Ώρα Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Ο σχεδόν δίμετρος στόπερ αφίχθη στην Ελλάδα περίπου στις 6 το πρωί για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.
Με ύψος που φτάνει κοντά στα 2 μέτρα ο Πορτογαλοανγκολέζος κεντρικός αμυντικός ήρθε για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό.
Στην πρώτη του θητεία ever στον Πειραιά ο πολύ αγαπητός στον κόσμο των Ερυθρόλευκων παίκτης είχε σηκώσει το Conference με τους ερυθρόλευκους
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία της νέας σεζόν ενώ τον δρόμο του Κάρμο - εάν όλα πάνε καλά - θα ακολουθήσουν άμεσα οι Στάνιτς και Ρόκα.
Πηγή: gazzetta.gr
Με ύψος που φτάνει κοντά στα 2 μέτρα ο Πορτογαλοανγκολέζος κεντρικός αμυντικός ήρθε για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό.
Στην πρώτη του θητεία ever στον Πειραιά ο πολύ αγαπητός στον κόσμο των Ερυθρόλευκων παίκτης είχε σηκώσει το Conference με τους ερυθρόλευκους
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία της νέας σεζόν ενώ τον δρόμο του Κάρμο - εάν όλα πάνε καλά - θα ακολουθήσουν άμεσα οι Στάνιτς και Ρόκα.
Πηγή: gazzetta.gr
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