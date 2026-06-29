Στην Ελλάδα ο Κάρμο για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός Νταβίντ Κάρμο

Στην Ελλάδα ο Κάρμο για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό

Σήμερα Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών του Ολυμπιακού για την προετοιμασία της νέας σεζόν 

Στην Ελλάδα ο Κάρμο για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό
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Ώρα Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Ο σχεδόν δίμετρος στόπερ αφίχθη στην Ελλάδα περίπου στις 6 το πρωί για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.

Με ύψος που φτάνει κοντά στα 2 μέτρα ο Πορτογαλοανγκολέζος κεντρικός αμυντικός ήρθε για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Στην Ελλάδα ο Κάρμο για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό
Στην Ελλάδα ο Κάρμο για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό


Στην πρώτη του θητεία ever στον Πειραιά ο πολύ αγαπητός στον κόσμο των Ερυθρόλευκων παίκτης είχε σηκώσει το Conference με τους ερυθρόλευκους

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία της νέας σεζόν ενώ τον δρόμο του Κάρμο - εάν όλα πάνε καλά - θα ακολουθήσουν άμεσα οι Στάνιτς και Ρόκα.

Πηγή: gazzetta.gr
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