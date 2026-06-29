Τώρα αρχίζει... το καλό στο Μουντιάλ 2026: Ματσάρες στα νοκ άουτ με Βραζιλία - Ιαπωνία και Ολλανδία-Μαρόκο
Τώρα αρχίζει... το καλό στο Μουντιάλ 2026: Ματσάρες στα νοκ άουτ με Βραζιλία - Ιαπωνία και Ολλανδία-Μαρόκο
Γεμάτο πρόγραμμα σήμερα και σε... βολικές ώρες οι τρεις αγώνες για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει, με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις!
Σήμερα Δευτέρα (29/6) στις 20:00 οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη χαρά να δουν σε... βολική ώρα μια πραγματική ματσάρα. Η Βραζιλία των αστέρων και του Κάρλος Αντσελότι, αντιμετωπίζει μια από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης ως τώρα, την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν με το ποδόσφαιρό τους και πολλοί θεωρούν πως θα βάλουν δύσκολα στους Βραζιλιάνους.
Συνέχεια δίνεται στις 23:00 με ένα παιχνίδι που δύσκολα θα μας εκπλήξει με το αποτέλεσμά του. Η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στη Βοστώνη θέλοντας να τσεκάρει άνετα το εισιτήριό της για την φάση των «16».
Επόμενη ματσάρα είναι την Τρίτη τα ξημερώματα στις 04:00 όταν η Ολλανδία που ως τώρα τα πάει αρκετά καλά, αντιμετωπίζει το Μαρόκο που έχει αρκετή ποιότητα και ταλέντο. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Μοντερέι του Μεξικό.
Αναλυτικά τα σημερινά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Βραζιλία - Ιαπωνία (20:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
Γερμανία - Παραγουάη (23:30, EPT 2, LIVE από το Gazzetta)
Ολλανδία - Μαρόκο (04:00, ΕΡΤ1)
Σήμερα Δευτέρα (29/6) στις 20:00 οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη χαρά να δουν σε... βολική ώρα μια πραγματική ματσάρα. Η Βραζιλία των αστέρων και του Κάρλος Αντσελότι, αντιμετωπίζει μια από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης ως τώρα, την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν με το ποδόσφαιρό τους και πολλοί θεωρούν πως θα βάλουν δύσκολα στους Βραζιλιάνους.
Συνέχεια δίνεται στις 23:00 με ένα παιχνίδι που δύσκολα θα μας εκπλήξει με το αποτέλεσμά του. Η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στη Βοστώνη θέλοντας να τσεκάρει άνετα το εισιτήριό της για την φάση των «16».
Επόμενη ματσάρα είναι την Τρίτη τα ξημερώματα στις 04:00 όταν η Ολλανδία που ως τώρα τα πάει αρκετά καλά, αντιμετωπίζει το Μαρόκο που έχει αρκετή ποιότητα και ταλέντο. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Μοντερέι του Μεξικό.
Αναλυτικά τα σημερινά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Οι αγώνες του Μουντιάλ σήμερα
Βραζιλία - Ιαπωνία (20:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
Γερμανία - Παραγουάη (23:30, EPT 2, LIVE από το Gazzetta)
Ολλανδία - Μαρόκο (04:00, ΕΡΤ1)
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