Σκάνδαλο στο Πράσινο Ακρωτήρι: Ο αρχηγός της εθνικής ποδοσφαίρου κατηγορείται για βιασμό Βραζιλιάνας μεταφράστριας

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό συνέβη τον Μάρτιο σε ταξίδι της εθνικής του Πράσινου Ακρωτηρίου στη Νέα Ζηλανδία