Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
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Ευγενία Σαμαρά Μαγιό Πισίνα

Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα

Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
72 ΣΧΟΛΙΑ
Με το μαγιό της μέσα σε πισίνα στην Πάρο, πόζαρε η Ευγενία Σαμαρά.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Εκτός από το τριήμερο πάρτι που διοργάνωσε το ζευγάρι για τους καλεσμένους του, η Ευγενία Σαμαρά πέρασε χρόνο στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμενε. Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 28 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός εμφανίστηκε να χαμογελάει στον φακό, φορώντας ένα μπικίνι σε καφέ χρώμα.

«Από το "δέχομαι"… στην πισίνα» έγραψε με χιούμορ η Ευγενία Σαμαρά στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας μία έμμεση αναφορά στο επόμενο βήμα που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της στην προσωπική τους ζωή.

Δείτε την ανάρτησή της


Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
72 ΣΧΟΛΙΑ

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