Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα
Με το μαγιό της μέσα σε πισίνα στην Πάρο, πόζαρε η Ευγενία Σαμαρά.
Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Εκτός από το τριήμερο πάρτι που διοργάνωσε το ζευγάρι για τους καλεσμένους του, η Ευγενία Σαμαρά πέρασε χρόνο στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμενε. Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 28 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός εμφανίστηκε να χαμογελάει στον φακό, φορώντας ένα μπικίνι σε καφέ χρώμα.
«Από το "δέχομαι"… στην πισίνα» έγραψε με χιούμορ η Ευγενία Σαμαρά στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας μία έμμεση αναφορά στο επόμενο βήμα που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της στην προσωπική τους ζωή.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Εκτός από το τριήμερο πάρτι που διοργάνωσε το ζευγάρι για τους καλεσμένους του, η Ευγενία Σαμαρά πέρασε χρόνο στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμενε. Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 28 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός εμφανίστηκε να χαμογελάει στον φακό, φορώντας ένα μπικίνι σε καφέ χρώμα.
«Από το "δέχομαι"… στην πισίνα» έγραψε με χιούμορ η Ευγενία Σαμαρά στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας μία έμμεση αναφορά στο επόμενο βήμα που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της στην προσωπική τους ζωή.
Δείτε την ανάρτησή της
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