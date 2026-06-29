Κάρμο: Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, θα δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό
Κάρμο: Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, θα δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό
Ο υψηλόσωμος αμυντικός μίλησε για την δεύτερη επιστροφή του στο... λιμάνι και έδειξε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, πλέον θέλει να μείνει για χρόνια
Νταβίντ Κάρμο και Ολυμπιακός, μέρος... τρίτο. Ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται στην Αθήνα από τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/06) για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».
Ο υψηλόσωμος αμυντικός μίλησε για την δεύτερη επιστροφή του στο... λιμάνι και έδειξε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, πλέον θέλει να μείνει για χρόνια στους Πειραιώτες αφού νιώθει σαν στο σπίτι του.
Αναλυτικά:
«Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και να πάρουμε νίκες με την ομάδα.
Είναι υποχρέωσή μας στον Ολυμπιακό πάντα να αγωνιζόμαστε για τις νίκες, οπότε και τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε μάχη, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, για να πετύχουμε τους στόχους μας».
Για την υποδοχή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας και θα δώσω τα πάντα για να πανηγυρίσουμε μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή».
Ο υψηλόσωμος αμυντικός μίλησε για την δεύτερη επιστροφή του στο... λιμάνι και έδειξε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, πλέον θέλει να μείνει για χρόνια στους Πειραιώτες αφού νιώθει σαν στο σπίτι του.
Αναλυτικά:
«Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και να πάρουμε νίκες με την ομάδα.
Είναι υποχρέωσή μας στον Ολυμπιακό πάντα να αγωνιζόμαστε για τις νίκες, οπότε και τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε μάχη, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, για να πετύχουμε τους στόχους μας».
Για την υποδοχή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας και θα δώσω τα πάντα για να πανηγυρίσουμε μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή».
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