Κάρμο: Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, θα δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό

Ο υψηλόσωμος αμυντικός μίλησε για την δεύτερη επιστροφή του στο... λιμάνι και έδειξε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, πλέον θέλει να μείνει για χρόνια