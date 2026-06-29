«Μου έδωσαν ελπίδα, μου φώναζαν "πήδα" και με έπιασαν», η ηλικιωμένη περιγράφει πώς έπεσε από το φλεγόμενο σπίτι της Καλλιθέας πάνω στον κόσμο
«Μου έδωσαν ελπίδα, μου φώναζαν "πήδα" και με έπιασαν», η ηλικιωμένη περιγράφει πώς έπεσε από το φλεγόμενο σπίτι της Καλλιθέας πάνω στον κόσμο
Πώς περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε - Ευχαρίστησε τον κόσμο που την βοήθησε να σωθεί
Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε περιγράφει η ηλικιωμένη γυναίκα που πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της για να γλιτώσεις από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μονοκατοικία.
«Να είναι καλά τα παιδιά που έβαλαν τα χέρια τους και με έπιασαν», είπε αρχικά στην ΕΡΤ για τον κόσμο που βρέθηκε κάτω από το μπαλκόνι της για να την πιάσει. «Μου έδωσαν ελπίδα, μου φώναζαν "πήδα" και με κράτησαν», εξήγησε.
Η γυναίκα δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς προκλήθηκε η φωτιά και εξήγησε ότι ξεκίνησε από την είσοδο και όταν άνοιξε την πόρτα, εξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι.
Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγος του αρχικά δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε για βοήθεια. Ωστόσο, κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής.
Φώναζε «βοήθεια, βοήθεια», ενώ κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει στο σημείο ένας ντελιβεράς, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει.
«Να είναι καλά τα παιδιά που έβαλαν τα χέρια τους και με έπιασαν», είπε αρχικά στην ΕΡΤ για τον κόσμο που βρέθηκε κάτω από το μπαλκόνι της για να την πιάσει. «Μου έδωσαν ελπίδα, μου φώναζαν "πήδα" και με κράτησαν», εξήγησε.
Η γυναίκα δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς προκλήθηκε η φωτιά και εξήγησε ότι ξεκίνησε από την είσοδο και όταν άνοιξε την πόρτα, εξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι.
Η συγκλονιστική στιγμή που η ηλικιωμένη βουτάει στο κενόΗ πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το ισόγειο του κτιρίου, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μία 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι.
Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγος του αρχικά δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε για βοήθεια. Ωστόσο, κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής.
Φώναζε «βοήθεια, βοήθεια», ενώ κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει στο σημείο ένας ντελιβεράς, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει.
Μιλώντας στον Alpha, ο ντελιβεράς που έπιασε και έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες είπε: «Φώναζε για βοήθεια, το σπίτι καιγότανε. Έβλεπα είχε πολλούς ανθρώπους, κάτω από το σπίτι αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα μου που φώναζε "γιαγιά πήδα", παρατάω το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω "γιαγιά πήδα θα σε πιάσω", μου λέει "σίγουρα; σίγουρα;", "πήδα της λέω" και πήδηξε. Την πιάσαμε εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή». Η 75χρονη έκλαιγε και ούρλιαζε, ενώ ρωτούσε τον διανομέα «θα με πιάσεις;», «της έλεγα "μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστεψέ με πήδα" και πήδηξε. Είναι μεγάλο ύψος άλλα όλα καλά, σώσαμε μια ζωή».
«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πυροσβέστες της Καλλιθέας που ήρθαν στο σημείο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ», πρόσθεσε.
Η ηλικιωμένη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ λίγα λεπτά αφότου έχει πηδήξει από το μπαλκόνι ύψους 5 μέτρων και σώθηκε από πολίτες. Η 75χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες φέρουν εγκαύματα και διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πυροσβέστες της Καλλιθέας που ήρθαν στο σημείο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ», πρόσθεσε.
Η ηλικιωμένη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ λίγα λεπτά αφότου έχει πηδήξει από το μπαλκόνι ύψους 5 μέτρων και σώθηκε από πολίτες. Η 75χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες φέρουν εγκαύματα και διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού έφτασε στο σημείο και ξέσπασε σε κλάματαΑπαρηγόρητος και κρατώντας στα χέρια του ένα μικρό σκυλί ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού έφτασε στο σημείο και ξέσπασε σε κλάματα. Ένας κύριος τον παρηγορεί λέγοντας του πως «όλα είναι καλά» και τον παίρνει μια αγκαλιά, ενώ η γειτόνισσα τον ενημερώνει πως οι γονείς του έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
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