Επίσκοπος Ανδίδων εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Κάτσος

Τα αρχαία Άνδιδα βρίσκονταν στην περιοχή της Πισιδίας, στη σημερινή νοτιοδυτική Τουρκία, βόρεια της Αττάλειας

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, εξέλεξε ομόφωνα τον αρχιμανδρίτη Ισίδωρο Κάτσο ως νέο βοηθό Επίσκοπο Ανδίδων. Η ομόφωνη απόφαση της Ιεραρχίας του Πατριαρχείου έρχεται ως επιστέγασμα και αναγνώριση της πολυετούς, καρποφόρας και αθόρυβης εκκλησιαστικής διακονίας του νέου εψηφισμένου Επισκόπου. Μέχρι και την ημέρα της εκλογής του, ο αρχιμανδρίτης Ισίδωρος υπηρετεί ως προϊστάμενος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.



Ο Ισίδωρος (κατά κόσμον Χαράλαμπος) Κάτσος είναι επίκουρος καθηγητής Θεολογικής Επιστημολογίας και Φιλοσοφίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελεί εταίρος της Βασιλικής Εταιρείας της Ιστορίας (Fellow of the Royal Historical Society), διακεκριμένος εταίρος (McDonald Distinguished Senior Fellow) στο Κέντρο Μελέτης Δικαίου και Θρησκείας του Πανεπιστημίου Emory, καθώς και μόνιμο μέλος του Κέντρου Πλατωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge. Προκάτοχος του στον θρόνο ήταν ο μακαριστός Επίσκοπος Χριστοφόρος (Χριστοφόρος Ραφαηλίδης (1999–2020), ο οποίος υπηρέτησε ως βοηθός επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και μετέπειτα Καναδά, αφήνοντας σημαντικό ιεραποστολικό και θεολογικό έργο έως την κοίμησή του.



Η Επισκοπή Ανδίδων είναι μια ιστορική εκκλησιαστική επαρχία που δεν υφίσταται πλέον ως ενεργή τοπική Εκκλησία με φυσική έδρα, αλλά διατηρείται ως «πάλαι ποτέ διαλάμψασα» επισκοπή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γεωγραφικά, τα αρχαία Άνδιδα βρίσκονταν στην περιοχή της Πισιδίας (στη σημερινή νοτιοδυτική Τουρκία, βόρεια της Αττάλειας). Η Επισκοπή άκμασε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και υπαγόταν εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Πέργης. Σήμερα, ο τίτλος του Επισκόπου Ανδίδων απονέμεται σε τιμητικούς αρχιερείς ή βοηθούς επισκόπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου