Μάρκο Λιβάγια: Βγήκε να γιορτάσει την πρόκριση της Κροατίας, τσακώθηκε με τον προπονητή του και έφυγε από την προετοιμασία
SPORTS
Μάρκο Λιβάγια Χάιντουκ Σπλιτ

Μάρκο Λιβάγια: Βγήκε να γιορτάσει την πρόκριση της Κροατίας, τσακώθηκε με τον προπονητή του και έφυγε από την προετοιμασία

Αν και δεν άργησαν να επιστρέψουν στο προπονητικό τους κέντρο, η διοίκηση ενημερώθηκε για την έξοδό τους και φυσικά δυσαρεστήθηκαν έντονα

Μάρκο Λιβάγια: Βγήκε να γιορτάσει την πρόκριση της Κροατίας, τσακώθηκε με τον προπονητή του και έφυγε από την προετοιμασία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτός προετοιμασίας της Χάιντουκ Σπλιτ στο Μπλεντ της Σλοβενίας τέθηκε ο Μάρκο Λιβάγια.

Ο πρώην φορ της ΑΕΚ, μαζί με επτά ακόμα συμπαίκτες του, βγήκαν να γιορτάσουν την πρόκριση της εθνικής Κροατίας στο Μουντιάλ μετά τη νίκη επί της Γκάνας.

Αν και δεν άργησαν να επιστρέψουν στο προπονητικό τους κέντρο, η διοίκηση ενημερώθηκε για την έξοδό τους και φυσικά δυσαρεστήθηκε έντονα. Ως τιμωρία, ο προπονητής της ομάδας Γκονθάλο Γκαρθία τούς έβαλε να ακολουθήσουν ένα εξαντλητικό πρόγραμμα στην επόμενή τους προπόνηση.

Η εξέλιξη αυτή έκανε έξαλλο τον 33χρονο επιθετικό, ο οποίος λογομάχησε με τον Ισπανό τεχνικό και τον αθλητικό διευθυντή της Χάιντουκ με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση επιστροφή του στο Σπλιτ.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η Χάιντουκ χαρακτήρισε τον Λιβάγια «ανεκτίμητο» για την ομάδα και τον κόσμο της, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, ο οποίος είναι πάνω από όλα.

Ο πρώην άσος της Ένωσης αγωνίζεται στον κροάτικο σύλλογο από το 2021, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε συνολικά 11 γκολ και επτά ασίστ σε 32 αναμετρήσεις.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης