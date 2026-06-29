Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη «συμφωνία κυρίων» με στόχο μειώσεις τιμών στα ράφια, ο ρόλος του πλαφόν

Στις 12 η σύσκεψη Μητσοτάκη, Θεοδωρικάκου με προέδρους ΣΕΒ, βιομηχανιών τροφίμων και ένωση σούπερ μάρκετ - Δ εδομένο οι μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ζητά να γίνουν αισθητές από τον Ιούλιο