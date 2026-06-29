Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη «συμφωνία κυρίων» με στόχο μειώσεις τιμών στα ράφια, ο ρόλος του πλαφόν
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη «συμφωνία κυρίων» με στόχο μειώσεις τιμών στα ράφια, ο ρόλος του πλαφόν
Στις 12 η σύσκεψη Μητσοτάκη, Θεοδωρικάκου με προέδρους ΣΕΒ, βιομηχανιών τροφίμων και ένωση σούπερ μάρκετ - Δεδομένο οι μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ζητά να γίνουν αισθητές από τον Ιούλιο
Προχωρημένες είναι στο παρασκήνιο οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να επέλθει μια «συμφωνία κυρίων» και να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Η αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βρίσκεται προ των πυλών μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στη σημερινή κλειστή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη (12:00) με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη από τη μία και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση για το τέλος των εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν και το μνημόνιο για την κατάπαυση πυρός, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά να ενσωματωθούν οι διεθνείς μειώσεις τιμών και στην εγχώρια αγορά. Άλλωστε οι τιμές στο ράφι είναι ίσως το μεγαλύτερο «αγκάθι στα πλευρά» της κυβέρνησης, καθώς σβήνουν τις αυξήσεις στους μισθούς λόγω του υψηλού κόστους ζωής.
Βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο εν προκειμένω είναι το πλαφόν στο ύψος του περιθωρίου κέρδους που επίσης βαίνει προς ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου. Και αν για τα καύσιμα θεωρείται δεδομένο ότι θα λήξει, όπως και το πλαίσιο επιδότησης του diesel κίνησης, για τα τρόφιμα η συζήτηση είναι ακόμα ενεργή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μια ευρύτερη αναδιάθρωση των τιμών από μέρους της αγοράς στο πλαίσιο της «συμφωνίας κυρίων». Η κυβέρνηση, όμως, ζητά οι μειώσεις να γίνουν αισθητές ήδη από τον Ιούλιο, κραδαίνοντας σε εναλλακτικό σενάριο τη «δαμόκλειο σπάθη» της παράτασης του πλαφόν στο κέρδος που λειτουργεί περιοριστικά για την αγορά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα πιθανό σημείο τομής-καθώς η αγορά εμφανίζεται να ζητά η συμφωνία να ισχύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου που οι πολίτες επιστρέφουν από τις διακοπές-είναι να «μονιμοποιηθούν» οι μειώσεις τιμών που έχουν επέλθει σε περίπου 2.000 βασικούς κωδικούς μέσω του πλαφόν. Κοινώς, ακόμα και αν αρθεί το πλαφόν, οι αλυσίδες να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και για Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι να υπάρξει η συνολικότερη διευθέτηση.
Είναι πάντως προφανές ότι κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς επιδιώκουν κατά το δυνατόν μια win-win συμφωνία: η μεν κυβέρνηση θέλει άμεσα μειωμένες τιμές η δε αγορά θέλει να «ξεφορτωθεί» άμεσα τον περιορισμό του πλαφόν και αυτή η προσέγγιση είναι που μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία. Σήμερα, αυτή μπορεί να κλειδώσει επί της αρχής και οι τεχνικές λεπτομέρειες να αποσαφηνιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βρίσκεται προ των πυλών μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στη σημερινή κλειστή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη (12:00) με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη από τη μία και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση για το τέλος των εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν και το μνημόνιο για την κατάπαυση πυρός, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά να ενσωματωθούν οι διεθνείς μειώσεις τιμών και στην εγχώρια αγορά. Άλλωστε οι τιμές στο ράφι είναι ίσως το μεγαλύτερο «αγκάθι στα πλευρά» της κυβέρνησης, καθώς σβήνουν τις αυξήσεις στους μισθούς λόγω του υψηλού κόστους ζωής.
Βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο εν προκειμένω είναι το πλαφόν στο ύψος του περιθωρίου κέρδους που επίσης βαίνει προς ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου. Και αν για τα καύσιμα θεωρείται δεδομένο ότι θα λήξει, όπως και το πλαίσιο επιδότησης του diesel κίνησης, για τα τρόφιμα η συζήτηση είναι ακόμα ενεργή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μια ευρύτερη αναδιάθρωση των τιμών από μέρους της αγοράς στο πλαίσιο της «συμφωνίας κυρίων». Η κυβέρνηση, όμως, ζητά οι μειώσεις να γίνουν αισθητές ήδη από τον Ιούλιο, κραδαίνοντας σε εναλλακτικό σενάριο τη «δαμόκλειο σπάθη» της παράτασης του πλαφόν στο κέρδος που λειτουργεί περιοριστικά για την αγορά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα πιθανό σημείο τομής-καθώς η αγορά εμφανίζεται να ζητά η συμφωνία να ισχύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου που οι πολίτες επιστρέφουν από τις διακοπές-είναι να «μονιμοποιηθούν» οι μειώσεις τιμών που έχουν επέλθει σε περίπου 2.000 βασικούς κωδικούς μέσω του πλαφόν. Κοινώς, ακόμα και αν αρθεί το πλαφόν, οι αλυσίδες να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και για Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι να υπάρξει η συνολικότερη διευθέτηση.
Οι μειώσεις από ΣεπτέμβριοΜετά τη θερινή περίοδο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καταρτιστεί λίστα προϊόντων οι τιμές των οποίων θα μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου και για ένα τετράμηνο, τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι μειώσεις, όπως τονίζεται αρμοδίως, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές στο καθημερινό καλάθι. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή έχει καταρτίσει μια πιθανή λίστα κωδικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, επί των οποίων θα μπορούσαν να ισχύσουν οι μειωμένες τιμές.
Είναι πάντως προφανές ότι κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς επιδιώκουν κατά το δυνατόν μια win-win συμφωνία: η μεν κυβέρνηση θέλει άμεσα μειωμένες τιμές η δε αγορά θέλει να «ξεφορτωθεί» άμεσα τον περιορισμό του πλαφόν και αυτή η προσέγγιση είναι που μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία. Σήμερα, αυτή μπορεί να κλειδώσει επί της αρχής και οι τεχνικές λεπτομέρειες να αποσαφηνιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
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