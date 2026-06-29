Τέλος η τελωνειακή ατέλεια για μικρά δέματα από Κίνα: Πλατφόρμες πέρασαν τις χρεώσεις, καταναλωτές ακυρώνουν παραγγελίες

Ακόμα και αν η παραγγελία έγινε ήδη «χωρίς τρίευρα», αν περάσει τελωνείο μετά την 1η Ιουλίου ο κούριερ μπορεί να ζητήσει έξτρα χρέωση για να παραδώσει