Καταγγελία για τον Ρουγκέρι της Ατλέτικο: Πλήρωνε γυναίκες να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιείται

Πλήρωνε 150 ευρώ για κάθε ηχητικό μήνυμα - «Πες το πιο καθαρά, πες μου ότι είσαι ρατσίστρια» φέρεται να της έλεγε - Ο ποδοσφαιριστής ζητούσε από τη γυναίκα να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των μαύρων και των άλλων μειονοτήτων