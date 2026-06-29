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Καταγγελία για τον Ρουγκέρι της Ατλέτικο: Πλήρωνε γυναίκες να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιείται
Πλήρωνε 150 ευρώ για κάθε ηχητικό μήνυμα - «Πες το πιο καθαρά, πες μου ότι είσαι ρατσίστρια» φέρεται να της έλεγε - Ο ποδοσφαιριστής ζητούσε από τη γυναίκα να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των μαύρων και των άλλων μειονοτήτων
Μια γυναίκα από την Ιταλία έδωσε στη δημοσιότητα φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυό τους μέσω του Instagram, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 23χρονο αμυντικό των Ροχιμπλάνκος. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της, ο Ρουγκέρι την πλήρωνε για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί ως τώρα, ο Ιταλός αμυντικός πλήρωνε 150 ευρώ για κάθε ηχητικό μήνυμα.
ÉNORME SCANDALE 🤮— Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) June 28, 2026
Matteo Ruggeri paierait des femmes pour qu'elles lui envoient des vocaux BLASPHÉMATOIRES et RACISTES en insultant les personnes noires.
Le tout en se masturbant sur ces vocaux et en s’enregistreant pour l'envoyer à son interlocutrice. pic.twitter.com/Zh2SBdElDp
Το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ζητούσε απλώς από τη γυναίκα αυτή ερωτικά μηνύματα, αλλά απαιτούσε από εκείνη να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των μαύρων και των μειονοτήτων γενικότερα, προκειμένου να αυτοϊκανοποιηθεί. Στη συνέχεια ηχογραφούσε τον εαυτό του να αυτοϊκανοποιείται και το έστελνε με ηχητικό μήνυμα στην ίδια.
🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An Italian woman has revealed horrifying DMs from Atletico Madrid player Matteo Ruggeri.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 29, 2026
• The video shows Ruggeri paying women to send him blasphemous and racist voice messages insulting Black people and other minorities in a sensual voice.
• He then… pic.twitter.com/I69FVRka8S
Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε πως τής έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα προφέρει όσα έλεγε. «Πες το πιο καθαρά, πες μου ότι είσαι ρατσίστρια» φέρεται να της έλεγε.
🇮🇹🤮 Huge scandal from Matteo Ruggeri coming in this morning as a woman exposes him for DMs on Instagram.— Atletico Universe (@atletiuniverse) June 29, 2026
Matteo Ruggeri would pay this woman €150 for each *s*xual* audio message she sends him.
He made requests for blasphemous phrases, racist statements, and insults directed… pic.twitter.com/thPHfrA0g6
Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει προκληθεί τεράστιος σάλος στα social κι όλοι πλέον περιμένουν την επίσημη αντίδραση της Ατλέτικο, με τους φιλάθλους της να απαιτούν να διερευνηθεί άμεσα το θέμα και να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες για τον Ιταλό.
Πηγή: gazzetta.gr
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