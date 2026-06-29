Καταγγελία για τον Ρουγκέρι της Ατλέτικο: Πλήρωνε γυναίκες να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιείται
SPORTS
Ατλέτικο Μαδρίτης Αυτοϊκανοποίηση Ρατσισμός Ποδοσφαιριστής

Καταγγελία για τον Ρουγκέρι της Ατλέτικο: Πλήρωνε γυναίκες να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιείται

Πλήρωνε 150 ευρώ για κάθε ηχητικό μήνυμα - «Πες το πιο καθαρά, πες μου ότι είσαι ρατσίστρια» φέρεται να της έλεγε - Ο ποδοσφαιριστής ζητούσε από τη γυναίκα να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των μαύρων και των άλλων μειονοτήτων

Καταγγελία για τον Ρουγκέρι της Ατλέτικο: Πλήρωνε γυναίκες να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιείται
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Τεράστιο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες με τον Ματέο Ρουγκέρι της Aτλέτικο Μαδρίτης.

Μια γυναίκα από την Ιταλία έδωσε στη δημοσιότητα φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυό τους μέσω του Instagram, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 23χρονο αμυντικό των Ροχιμπλάνκος. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της, ο Ρουγκέρι την πλήρωνε για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί ως τώρα, ο Ιταλός αμυντικός πλήρωνε 150 ευρώ για κάθε ηχητικό μήνυμα.


Το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ζητούσε απλώς από τη γυναίκα αυτή ερωτικά μηνύματα, αλλά απαιτούσε από εκείνη να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των μαύρων και των μειονοτήτων γενικότερα, προκειμένου να αυτοϊκανοποιηθεί. Στη συνέχεια ηχογραφούσε τον εαυτό του να αυτοϊκανοποιείται και το έστελνε με ηχητικό μήνυμα στην ίδια.



Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε πως τής έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα προφέρει όσα έλεγε. «Πες το πιο καθαρά, πες μου ότι είσαι ρατσίστρια» φέρεται να της έλεγε.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει προκληθεί τεράστιος σάλος στα social κι όλοι πλέον περιμένουν την επίσημη αντίδραση της Ατλέτικο, με τους φιλάθλους της να απαιτούν να διερευνηθεί άμεσα το θέμα και να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες για τον Ιταλό.

Πηγή: gazzetta.gr
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