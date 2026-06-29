Γιατί ο Τραμπ στέλνει αμερικανικούς κινητήρες για τα τουρκικά Kaan, βουλευτές στήνουν μπλόκο στο Κογκρέσο για τα F-35

Η επικείμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία είναι το «δώρο» του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγίπ Ερντογάν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα - Η Αθήνα διατηρεί την αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο ενώ το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη

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