Μανωλάς σε ρόλο τραγουδιστή στο γλέντι του Πανναξιακού για την άνοδο στη Γ' Εθνική, δείτε βίντεο
Ο έμπειρος στόπερ με θητεία σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρόμα και Νάπολι άρπαξε το μικρόφωνο και εξέπληξε τους πάντες
Με πρωταγωνιστές τους έμπειρους στόπερ Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα, ο Πανναξιακός γιόρτασε με ξεχωριστό τρόπο την κατάκτηση του τίτλου στην ΕΠΣ Κυκλάδων και την επιστροφή του στη Γ' Εθνική μετά από πέντε χρόνια απουσίας.
Η ομάδα της Νάξου επικράτησε 3-2 της Θύελλας Καμαρίου στη Σαντορίνη και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της β’ φάσης. Ο Σιόβας μάλιστα είχε ουσιαστική συμβολή και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, βρίσκοντας δίχτυα σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.
Το γλέντι με μπροστάρη τον Μανωλά
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, τη... σκυτάλη πήρε ο Μανωλάς, ο οποίος φρόντισε να ανεβάσει το κέφι στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν. Αρχικά στα αποδυτήρια και στη συνέχεια σε ταβέρνα του νησιού, ο διεθνής αμυντικός πήρε το μικρόφωνο και έγινε… τραγουδιστής για μια βραδιά, ξεσηκώνοντας συμπαίκτες και φίλους της ομάδας με τραγούδι και χορό.