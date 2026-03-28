Πρόστιμο 95 χιλιάδων ευρώ από την UEFA στον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό με τον Αγιο Συμεών
Τα 40.000 αφορούσαν αποκλειστικά ένα πανό με μήνυμα «Είθε η πίστη να σας οδηγήσει στη νίκη» που συνόδευσε το κορεό

Τον γύρο της Ευρώπης είχε κάνει το επιβλητικό κορεό με τον Άγιο Συμεών που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι πρόκριναν την επιλογή μιας ατμόσφαιρας με θρησκευτικό χαρακτήρα για το ματς απέναντι στη Λιλ στα play-offs του Europa League.

Το κορεό ουσιαστικά λειτούργησε σαν μια αναπαράσταση εικονογραφίας του Αγίου Σιμεών, ο οποίος ήταν ο τελευταίος από τους τρεις αγίους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που έλαβε τον τίτλο του «Θεολόγου».


Παρόλα αυτά η κίνηση των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα προκάλεσε την αντίδραση της UEFA, η οποία τιμώρησε τον σύλλογο με πρόστιμο ύψους 95.500 ευρώ. Τα 40.000 εξ αυτών μάλιστα αφορούσαν αποκλειστικά ένα πανό με μήνυμα «Είθε η πίστη να σας οδηγήσει στη νίκη» που συνόδευσε το κορεό.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, η UEFA απέδωσε τον λόγο της τιμωρίας ως «έκθεση ακατάλληλου μηνύματος για αθλητικό γεγονός, το οποίο υπονομεύει την φήμη και την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Πηγή: www.gazzetta.gr
Thema Insights

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

