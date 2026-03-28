Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε την πρώτη ασίστ «πατέρα σε γιο» στην ιστορία του NBA, δείτε βίντεο
O Μπρόνι Τζέιμς πήρε την πάσα από τον πατέρα του και σκόραρε τρίποντο στον αγώνα των Λέικερς με τους Νετς
Ακόμα μια «χρυσή σελίδα» στο NBA έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς έγινε ο πρώτος στην ιστορία που καταφέρνει να δώσει ασίστ στον γιο του.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Λέικερς με τους Νετς, ο «βασιλιάς» πάσαρε στον γιο του τον Μπρόνι και αυτός με τη σειρά του, ευστόχησε σε τρίποντο. Μετά από αυτό το σουτ ο ΛεΜπρόν έγινε ο πρώτος που δίνει ασίστ «πατέρας σε γιο» στο NBA.
Ο ΛεΜπρόν τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μπρόνι με 3 πόντους.
Πηγή: gazzetta.gr
BRONNY ➡️ LEBRON ➡️ BRONNY— NBA (@NBA) March 28, 2026
THE FIRST FATHER-SON ASSIST IN NBA HISTORY! pic.twitter.com/qWGcYLayLi
