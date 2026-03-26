Η Άρσεναλ σκοπεύει να παραχωρήσει τον Μαρτινέλι για να πάρει Κβαρατσχέλια

Η διοίκηση της Άρσεναλ
, μετά από εισήγηση του Μίκελ Αρτέτα, έχει αποφασίσει να παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι κάποιους παίκτες για να «ελαφρύνει» το ρόστερ, αλλά και για να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση της ομάδας με νέους, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα «TEAMtalk».
Στη λίστα αυτή είναι και τ' όνομα του Γκάμπριελ Μαρτινέλι
, ο οποίος έχει προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά προτιμά να μείνει στην Ευρώπη και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγισε τον μάνατζερ του και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του.
Η Άρσεναλ για την αντικατάσταση του Μαρτινέλι, είχε πρώτο στόχο τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, αλλά ο Τούρκος υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Έτσι η ομάδα του Λονδίνου έστρεψε την προσοχή της στο Παρίσι και στον Κβίτσα Κβαρατσχέλια
, ο οποίος εντυπωσιάζει στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπως σχετικά υποστηρίζει η αγγλική εφημερίδα «The Independent». Ο 25χρονος Γεωργιανός σταρ έχει συμβόλαιο με την Παρί μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και φέτος έχει στο ενεργητικό του 12 γκολ και επτά ασίστ σε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.