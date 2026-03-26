Champions League: Η UEFA επέλεξε τους «The Killers» να τραγουδήσουν στο pre game show του τελικού στη Βουδαπέστη
Μετά τους Linkin Park η UEFA παίζει ξανά... μπάλα με ροκ συγκρότημα πριν τον τελικό στην «Puskas Arena» στις 30 Μαΐου

Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα «The Killers» θα πραγματοποιήσει συναυλία πριν από τη σέντρα του τελικού του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί στην «Puskás Aréna» της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου.

Tο συγκρότημα, το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 35 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, θα έχει την ευκαιρία να ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το «Mr. Brightside», το «When You Were Young» και το «All These Things That I've Done», τραγούδια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η εκδήλωση έχει χορηγό την Pepsi και η γνωστή εταιρεία αναψυκτικών αξιοποίησε την ευκαιρία για να ανακοινώσει τα νέα μέσω ενός προωθητικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζονται τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ambassador της Pepsi.

Οι «The Killers» θα διαδεχθούν στη σκηνή καλλιτέχνες όπως οι Linkin Park και ο Λένι Κράβιτζ, που είχαν αναλάβει αντίστοιχες εμφανίσεις σε προηγούμενους τελικούς.

